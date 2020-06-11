Сразу в 35 киевских заведениях, связанных с продажей или приготовлением еды, нашли больных коронавирусом сотрудников. Речь идет о ресторанах, рынках, супермаркетах и магазинах.

Об этом глава киевской Госпотребслужбы Олег Рубан рассказал "РБК".

"Касательно ресторанов - случаи среди персонала. В целом это 35 субъектов - операторы рынка, осуществляющих оборот пищевых продуктов. Сюда относятся и магазины, и супермаркеты, и рестораны", - заявил он.

После проверки около половины заведений временно иди полностью закрылись. Кроме того, ежедневно сотрудники Госпотребслужбы фиксируют десятки нарушений карантинных требований, среди которых отсутствие или неправильное использование медицинских масок, отсутствие безопасной дистанции между сотрудниками и клиентами, а также недостаток или неудовлетворительное качество дезинфицирующих средств, находящихся в общем доступе.

"Ежедневно проводятся мониторинговые визиты по всем заведениям в ответ на жалобы посетителей, которые поступают на горячую линию. Ежедневно мобильными группами составляется 50-70 протоколов", - добавил Рубан.

Напомним, в центре Киева во время карантина собрались тысячи сотрудников МВД для того, чтобы проверить температуру и рассказать, есть ли у них или у их родственников температура или признаки ОРВИ.

Как сообщала "Страна", депутаты от "Батькивщины" не явились на заседание Верховной Рады. Фракция в полном составе проверяется на коронавирус после того, как инфекцию обнаружили у их коллеги Олега Мейдича.