В Киеве побиты два температурных рекорда за июнь, так как некоторые дни первого месяца лета оказались самыми жаркими за последние 140 лет.

Об этом сообщает метеостанция Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"10 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла +26,3° С, что на 0,3° С выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня 1885 или 135-летней давности. Ночь на четверг в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет, температура не опустилась ниже 20,6° С. Ведь прошлогоднее предыдущее рекордное значение + 20,2° С превышено на 0,4° С", - указано в сообщении.

Напомним, украинский май в этом году оказался самым холодным в XXI веке.

Как сообщала "Страна", по данным украинских синоптиков, это лето будет теплым и дождливым. Собрали прогноз погоды на июнь и на все лето от украинских синоптиков.

Также "Страна" писала, что классический торнадо торнадо пронесся над Донецкой областью в воскресенье, 31 мая. Еще два похожих торнадо пронеслось в последние дни в других южных и восточных регионах.