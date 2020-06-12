Вакарчук дезертировал из Рады

То, что произошло вчера в Верховной Раде, по меркам классической парламентской демократии является скандалом. Лидер одной из партий, победивших на прошлогодних выборах, сдал мандат – и сделал это без какого-либо давления и даже без каких-либо обвинений в свой адрес.

Но Украина классической парламентской демократией, видимо, не является. В нашей стране все понимают то, что произошло со Святославом Вакарчуком: политик-певец понял, что его нынешняя основная работа мешает гастрольной деятельности, и решил вернуться к прежней основной работе.

Причем Вакарчук сдал мандат уже во второй раз. Однако между ситуацией 2008 года и нынешней есть существенная разница: 13 лет назад певец был одним из многих депутатов, прошедших по списку "Нашей Украины", и не нес за эту фракцию никакой ответственности. Вакарчук 2019 года возглавлял партию, созданную и даже названную под него, и его вчерашний поступок – это, по сути, плевок в лицо тем сотням тысяч человек, которые проголосовали за "Голос". Они-то делали галочку в бюллетене именно из-за фамилии "Вакарчук", а не за два десятка никому не известных соросят, набранных во фракцию под бренд лидера "Океана Эльзы".

Возможно, вернувшись в шоу-бизнес, Святослав сможет вернуть себе имидж "певца правды и свободы", но для тех, кто голосовал за "Голос", он уже не станет кумиром никогда.

Прививку от голосований за "политиков со стороны", скорее всего, получила и вся страна, которой еще раз показали, что подобные проекты – всего лишь политтехнология, за которой стоят чьи-то деньги и чьи-то интересы. Поэтому от "отставки" Вакарчука выиграет не только Петр Порошенко, который уже перетащил на себя электорат "Голоса", но и все старые политики, у которых все-таки больше ответственности перед избирателями, чем у подобных неофитов.

По большому счету, с точки зрения морали было бы правильно, если бы после сдачи Вакарчуком мандата из Верховной Рады убрали всю заведенную им фракцию. Но все понимают, что этого не произойдет. "Безголосая" группа в два десятка человек сохранится и будет играть роль сателлита, подпевающего то "Евросолидарности", то Банковой. А всем остальным она будет напоминать о том, что такое настоящий политический позор.

Подозрение для Стерненко: кто надавил на СБУ?

Сергей Стерненко в СБУ. Фото "Цензор"

После двух лет следствия Служба безопасности Украины вчера выдвинула одесскому радикалу Сергею Стерненко обвинение в умышленном убийстве двух человек. В отличие от всех предыдущих случаев власть даже проявила жесткость в отношении убийцы, продемонстрировав готовность привести его в офис спецслужбы силой, - в результате чего Стерненко все-таки явился к следователю за подозрением. Однако даже после этого не покидало ощущение, что все это СБУ делает под давлением.

К таким ощущениям привели два года затягиваний следствия, в течение которых на защиту заурядного одесского националиста становились поочередно СБУ, американское посольство и генпрокурор, назначенный уже Зеленским. К ним же привело недавнее шоу спецслужбы по тому же делу, когда Стерненко признали потерпевшим, а подозрение выдвинули убитому им человеку.

Наконец, к таким же ощущениям приводит и сам текст выдвинутого подозрения, в котором, несмотря на статью об умышленном убийстве, говорится о том, что конфликт был спровоцирован жертвами одесского радикала.

Между тем, СБУ вчера опубликовала данные следствия, из которых очевидно, что любые попытки представить Стерненко жертвой являются абсурдом: когда один участник конфликта бежит за другим сто метров, чтобы убить его, это и близко не напоминает самозащиту.

Поэтому, даже несмотря на выдвинутое подозрение, нетрудно предположить, что дело Стерненко и дальше будет затягиваться. Для него даже не просят меры пресечения в виде ареста, хотя статья явно ее предполагает. Экс-министру иностранных дел Леониду Кожаре при таком же подозрении вчера выбрали именно эту меру пресечения. Но у последнего, видимо, нет друзей в американском посольстве…

Рекордное снижение ставки НБУ: почувствует ли его страна?



С 12 июня учетная ставка составит 6%. Фото: bank.gov.ua

Нацбанк продолжает политику смягчения монетарной политики, начатую в прошлом году. Вчера он еще раз снизил собственную учетную ставку, причем до рекордного уровня, которого еще ни разу не было за всю историю независимой Украины, - до 6%. До этого рекордным был показатель 6,5%, установленный во времена Виктора Януковича.

С учетной ставкой в 6% Украине не стыдно показаться в клубе самых уважаемых государств мира, поскольку она означает, что страна находится на высоком уровне финансовой стабильности. Вернее, она должна означать это. А в реальности 6%-я учетная ставка является лучшим показателем того, как всемирно признанные "маяки" расходятся с реальной жизнью.

В теории уже при 7%, которые в Украине были до сих пор, в банках должны стоять очереди за дешевыми кредитами – кому в ипотеку, кому на развитие бизнеса. Но даже президент в одной из своих недавних речей признал: ставку снизили, а банки на это не "купились". Нет ни доступных ипотечных программ, ни массового кредитования бизнеса даже с частичной компенсацией процентов от государства.

Причем дело не только в банках: сегодня вся страна живет в непонимании того, что будет завтра. И в связи с коронавирусом и сопутствующим карантином, и в связи с полным отсутствием какой-либо экономической политики со стороны власти.

А когда нет понимания насчет завтрашнего дня, нет и желания брать кредиты. Разве что банки сами их возьмут у НБУ, чтобы потом купить депозитные сертификаты самого Нацбанка или облигации госзайма. Но это вовсе не экономическая активность, а ее имитация, которая никак на жизни людей не отразится.

Голосование без прописки: демократия или афера?

Фото: Википедия

Центризбирком решил еще раз проявить демократичность: вчера он принял решение разрешить голосовать на местных выборах тем гражданам, у которых нет прописки. Это уже второе проявление демократичности ЦИК за последние недели: перед этим было разрешение голосовать на местных выборах переселенцам.

Но если с переселенцами ситуация вполне логичная в связи с тем, что за пять-шесть лет они уже фактически осели на новом месте жительства и перестали быть переселенцами, то с гражданами без прописки ситуация иная.

Сам Центризбирком свое решение объясняет в первую очередь тем, что есть молодежь, которая по разным причинам не успела поставить в новые паспорта штампики о прописке, а голосовать им надо.

Но объяснение, честно говоря, так себе. Молодежь, которая достигала 18-летия, у нас была всегда. И в 1991-м, и в 2004-м, и в 2014-м. Но почему-то еще ни перед одними выборами не возникал вопрос о том, что это настолько массовое явление, что с этой проблемой надо разбираться отдельно.

Между тем, Центризбирком еще и огорошил цифрой в миллион человек, которые не имеют прописки. То есть, по факту, есть миллион, который может зарегистрироваться в одном месте и проголосовать. А ведь речь идет не о президентских, а о местных выборах, где место голосования имеет ключевое значение.

Если взять "неучтенный" миллион и зарегистрировать в Киеве, то всей столице можно на выборы не ходить – "безпрописочные" победят даже тут. Что уж говорить о любом другом городе?

Причем миллион – это оценка ЦИК. А ведь никто не помешает в сентябре выписаться хоть 10 миллионам и поехать голосовать туда, куда глаза глядят. Точнее туда, куда скажут те, кто за это заплатит.

Так что на поверку гуманное решение может оказаться грандиозной аферой с целью сфальсифицировать выборы в целых регионах. Вопрос только в том, в чью пользу это делается.

Откроют ли ЕС для украинцев?

Евросоюз постепенно будет открывать внутренние и внешние границы. Фото: Facebook/ EuropeanCommission

Мир усиленно избавляется от карантина. Вчера Евросоюз заявил о готовности открыть свои границы для других стран, при этом поставив лишь два условия: нормальная эпидемическая ситуация и открытие границ для граждан Евросоюза.

При этом, похоже, Украина на данный момент ни одному из этих условий не соответствует. Вчера у нас был установлен новый антирекорд по числу выявленных за сутки заражений коронавирусом, который, конечно, частично объясняется увеличением тестирования, однако проблема в том, что и число тяжелых больных в больницах тоже растет.

Поэтому не случайно правительство вновь заговорило о том, что карантин могут вернуть к жесткой весенней стадии. Правда, одно дело – говорить, другое – сделать. Бывший министр экономики Тимофей Милованов сказал, что лучше пусть умрут несколько тысяч, чем карантин вернется и добьет экономику. И не столь откровенно, но примерно в том же духе выссказываются и действующие чиновники. Поэтому до запретов на общественный транспорт дело вряд ли дойдет.

Но вот открывать свои границы (в том числе для граждан ЕС) правительство, скорее всего, не станет, чтобы не повышать риски нового импорта эпидемии. А потому и ЕС для украинцев, скорее всего, в ближайшие месяцы будет закрыт.