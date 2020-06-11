Кинотеатры не откроют раньше 2 июля, но причиной этому стала не только пандемия коронавируса, но и отсутствие новинок кино, премьеры которых отложили из-за ситуации в мире.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на своей странице в Telegram.

"Кинотеатры не заработают ранее 2 июля. К сожалению. Реалии следующие: 30% наполненность зала - это работа в "минус". Кинотеатры просто не смогут платить зарплату персоналу. Даты мировых и украинских кинопремьер перенесены. То есть больших касс в ближайшее время вообще не будет", - указано в сообщении.

По словам Ткаченко, после встречи с представителями киноиндустрии и профильными депутатами, а также подробного обсуждения с министром здравоохранения Максимом Степановым, было решено отложить кинопоказы минимум до второго июля. Примерно к этому периоду начнется поэтапное возобновление работы кинотеатров.

Напомним, 11 марта некоторые из столичных кинотеатров, которые накануне продавали билеты, все же решили отказаться от идеи проведения сеансов во время общенационального карантина.

Как сообщала "Страна", Кабинет министров планирует выделить около 200 миллионов гривен на поддержку отечественного кино.