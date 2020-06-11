Рекорд по заболеваемости коронавирусом в Украине за последние сутки вынудил Минздрав создать отягощающий ролик о том, что статистика - не просто цифры, и заболеть может каждый, несмотря на ослабление карантина.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.

"11 июня страна поставила абсолютный антирекорд по количеству новых заболеваний COVID-19. За сутки зафиксировано 689 случаев заражения коронавирусом. Такого количества новых больных не было с самого начала эпидемии. Минздрав призывает всех украинцев не относиться к карантину легкомысленно, а следовать всем рекомендациям: использовать маски, держать социальную дистанцию и чаще мыть руки. Вирус никуда не делся, он продолжает убивать", - указано в сообщении.

В опубликованном видео представители Минздрава объясняют, что смертность от коронавируса реальна, и за ежедневной статистикой скрываются десятки трагедий, которая может прийти в любой дом.

За последние сутки от осложнений заболевания скончался 21 украинец, всего - 854 человека. Отмечается, что умирают не только пожилые люди, но и полная сил молодежь, даже без хронических заболеваний и вредных привычек. Каждый в любой день может стать еще одной цифрой в статистике смертности украинцев от коронавируса, потому в МОЗ призывают придерживаться безопасной дистанции, носить маски и как можно чаще мыть руки.

Минздрав призвал украинцев серьезнее относиться к карантину на фоне рекордной заболеваемости. Видео: Facebook / Минздрав

Напомним, в Минздраве украинцам рассказали, что случаи повторного инфицирования коронавирусом редки в стране и не доказаны, а новые тест-системы налажены уже почти по всей Украине.

Как сообщала "Страна", в Минздраве показали заболеваемость коронавирусом по областям на 11 июня. За последние сутки заболевших стало на 689 больше.