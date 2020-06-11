Сотрудники правоохранительных органов провели допрос актера Михаила Ефремова по открытому делу о сбыте наркотиков. По этому производству артист проходит в качестве свидетеля.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления полиции Москвы.

В полиции отметили, что с актером, обвиняемым в ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади, проведены следственные действия в рамках дел и об аварии, и о наркотиках.

Сейчас следственные действия уже завершены. Ефремов отправился в свою квартиру, где находится под домашним арестом.

Как сообщала "Страна", российская прокуратура установила, что Ефремов совершил смертельное ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Поэтому и было решено выяснить, кто продал ему наркотики.

Мы также рассказывали, что перед аварией актер дважды заезжал в один и тот же бар, где удалили все записи с камер видеонаблюдения.