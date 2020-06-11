В Киеве на бульваре Вацлава Гавела незнакомец ударил ножом двух мужчин. Они отдыхали в сквере, а неизвестный затеял конфликт и сбежал после того, как нанес несколько ударов ножом.

Об этом пишет прес-служба полиции Киева.

Двое киевлян отдыхали в сквере, когда к ним подошел неизвестный. Незнакомец начал конфликтовать и в ходе спора достал из кармана нож. Правонарушитель сначала ударил одного из киевлян в спину, а затем другой в ногу и щеку и убежал.

Пострадавших, 1975 и 1994 рождения, в удовлетворительном состоянии госпитализировали. Полицейские "по горячим следам" разыскали подозреваемого и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Правонарушитель - местный житель, 1978 года рождения, попадал в поле зрения правоохранителей за административные правонарушения.

На него завели дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: Полиция Киева

Напомним, ранее под Харьковом подростки избили девушку и выложили видео с насилием в социальные сети.

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