Рекорд заболеваемости и переливание плазмы крови. Итоги брифинга главы Минздрава

В Украине зафиксирован рекорд по заболеваемости коронавирусом, восемь регионов не готовы к ослаблению карантина.

Об этом Министерство здравоохранения сообщает со ссылкой на брифинг главы ведомства Максима Степанова.

"В Украине за минувшие сутки зафиксировано 689 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 19 у детей и 65 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 134 человека. За сутки выздоровели 372 человека, умер 21 человек. За последние сутки проведено 18 692 тестов, из которых 10 569 методом ПЦР,

8 123 методом ИФА", - указано в сообщении.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (125), Киевской (54), Ровенской (53) и Волынской (52) областях, а также в Киеве (91). За прошедшие сутки побила антирекорд по количеству заражений коронавирусом. Тенденция наблюдается всю последнюю неделю после ослабления карантинных мер, потому Минздрав призвал украинцев соблюдать ограничения. Ситуация подобна и в Европе, где граждане после ослабления карантина "расслабились" и вернулись к прежней жизни, несмотря на прежнюю опасность пандемии.

Восстановление международного авиасообщения Украина планирует с 15 июня. Минздрав рассматривает возможность проведения тестирования на коронавирус в аэропортах. Ведомство предлагает ввести обязательный медицинский страховой полис для иностранцев, которые будут приезжать в Украину.

Кроме того, сейчас рассматривается вопрос использования для лечения больных коронавирусом плазмы крови людей, которые уже излечились от заболевания и имеют антитела.

Напомним, в ВОЗ удивились данным о низкой смертности россиян от коронавируса.

Также мы писали, что в Минздраве рассказали, где в нашей стране больше всего зараженных коронавирусом.