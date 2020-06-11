В Министерстве иностранных дел России прокомментировали слушания в Гааге по делу о гибели малайзийского "Боинга" в небе над Украиной в 2014 году. В ведомстве считают, что суд подыгрывает Украине.

Об этом заявила на брифинге 11 июня официальный представитель МИД Мария Захарова. Расшифровку ее выступления опубликовал сайт МИД РФ.

Один из журналистов поинтересовался у Захаровой, как она относится к процессу в Гааге и громким заявлениям стороны обвинения.

Сотрудница МИД в ответ напомнила принципиальную позицию властей РФ: Россия "не является стороной уголовного процесса, ведущегося Окружным судом Гааги". Обвинения выдвинуты трем гражданам России - Игорю Стрелкову, Сергею Дубинскому и Олегу Пулатову, - поэтому МИД следит за его ходом с точки зрения соблюдения их законных прав.

Что касается самого процесса, то пока слушания носят подготовительный характер. Но уже на этом этапе, по мнению Захаровой, обвинение стремится произвести впечатление на суд и в "пулеметном" режиме сыплет деталями своей работы, зачастую достаточно противоречивыми.

"Громкие заявления Прокуратуры Нидерландов об успехах сразу подхватываются средствами массовой информации. Работают они в спайке – из зала заседания ведется прямая трансляция. В общем, ничего нового. Следствие, по-видимому, заботит скорее не сила доказательной базы, а пропагандистский эффект многочасовых выступлений", - сказала Захарова.

Затем она привела пример подтасовки фактов на процессе.

"Нидерландский прокурор Тейс Бергер недавно заявил, что якобы установлена модель поразившей рейс МН17 ракеты. Этот вывод сделан на основе отдаленного сходства с формой двутавра ("бабочки") всего двух осколков из обнаруженных 370. Хотя в материалах голландского технического расследования чётко указано, что в боеголовках такого типа подобные осколки составляют одну четверть от общего числа, то есть их должно было быть около 100. К тому же в корпусе самолета не обнаружено ни одного отверстия в форме двутавра, да и сами осколки найдены при сомнительных обстоятельствах", - пояснила представитель МИД.

Также она отметила, что спустя 2 года обвинение вспомнило о представленных Россией материалах, доказывающих украинское происхождение ракеты, которая поразила рейс МН17.

"Тем не менее, прокуроры берутся голословно утверждать, что российские данные "подверглись манипуляции и подгонке". Это очередная ложь. Ведь им предлагали посетить Россию и воочию убедиться в подлинности формуляров. Однако к этой теме следователи сразу охладели, ни сами не изъявили желания приехать, ни дополнительные запросы не направили. В украинских реестрах, разумеется, информации о том, где и как всё это время находилась эта ракета после распада СССР, не нашлось. Самим следователям это не кажется странным?" - задала риторический вопрос Захарова.

Также она вспомнила, как "голландские прокуроры заявляли, пытаясь отвести от Украины любые подозрения, что украинские средства ПВО ВСУ в день катастрофы в районе трагедии якобы не функционировали". Однако всему миру известны видеоматериалы, на которых украинские официальные лица позировали на фоне развернутых в зоне АТО "Буков" в боевом состоянии.

"И все это на фоне утверждений, что именно Россия действует недобросовестно и пытается завести следствие в тупик. А у самих следователей, которые явно путаются, к Украине никаких вопросов по многочисленным нестыковкам не возникает? Обходится стороной вопрос и об ответственности Киева в связи с незакрытием воздушного пространства в зоне боевых действий... И, конечно, никуда не годится то, что по целому ряду рассматриваемых на суде эпизодов в качестве доказательной базы делались ссылки на данные, полученные от СБ Украины – явно заинтересованной стороны", - резюмировала Захарова.

Ранее "Страна" писала, что нидерландская прокуратура назвала четверых подозреваемых по делу МН17, которые якобы организовали развертывание системы "Бук", сбившей самолет.

Также мы разбирались, что показал первый день суда в Гааге по сбитому "Боингу".