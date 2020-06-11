В Киеве будут судить 41-летнего мужчину, который жестоко избил 4-летнего ребенка. Расследование по его делу вела Киевская местная прокуратура № 9. Теперь дело передали в суд.

Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Киева

Мужчина во время семейной ссоры, умышленно нанес 4-летней дочери своей сожительницы многочисленные удары ногами по различным частям тела.



В результате избиения девочка получила тяжелые телесные повреждения.



Сейчас обвинительный акт по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение) направлен в Соломенский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.



За совершенное злоумышленнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.



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