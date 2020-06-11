В правоохранительные органы Киева поступило анонимное сообщение о том, что торговый центр "Глобус", который находится в Киеве под Майданом Независимости, заминировали. Сейчас людей эвакуируют.

Об этом сообщает Telegram-канал Киев Оперативный.

Правоохранительные органы пока не давали комментариев относительно минирования.

Ранее "Страна" писала, что в пятницу, 5 июня, в течение 20 минут была закрыта на вход и выход станция метро "Майдан Независимости" и пересадка на станцию "Крещатик" из-за поступившего сообщения о заминировании. Инцидент произошел около 11:30.

Также мы рассказывали, что в Одессе сообщили о минировании больниц, аэропорта и гипермаркетов. Сообщение о минировании проверили следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и спасатели.