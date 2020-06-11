За две недели до старта основной сессии Внешнего независимого оценивания (ВНО) выяснилось, что шесть школ в Киеве не смогут быть пунктами проведения испытания. Причина - инфицирование коронавирусом сотрудников образовательных учреждений.

Об этом сообщила в Facebook киевлянка Алена Парфенова.

"Знаете, сколько школ в Киеве уже не пункты ВНО из-за коронавируса? Шесть. И это вторая неделя ослабление карантина, и это за две недели до ВНО. Надежда есть только на Кабинет министров Украины, который может принять решение, потому что ни МОН, ни Минздрав не слышат ни директоров школ, ни учителей, ни детей, ни родителей", - написала женщина.

Она также привела комментарий одного из родителей киевского школьника.

"Проведение ВНО и ГИА в форме ВНО в 2020 году напоминает первомайскую демонстрацию в 1986 году... Только белые гольфики и пионерские галстуки сменили на белые масочки и перчатки. И так же уверяют, что все безопасно... Приходите, уважаемые дети, поэкспериментируем", - высказался родитель.

Ранее "Страна" приводила графики проведения основной и дополнительной сессий ВНО.

Мы также писали, что в Киеве коронавирусом заразилась директор школы №197 в микрорайоне Борщаговка.