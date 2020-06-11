Египет 1 июля открывает границы для иностранных туристов. Страна возобновит международное авиасообщение. А курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх объявлены безопасной для туристов зоной.

Об этом сообщает "Интерфакс-Туризм"со ссылкой на пресс-службу туроператора Tez Tour в четверг.

"Власти Египта объявили о стимулирующих мерах по возобновлению въездного туризма. 1 июля страна открывает границы для иностранных туристов и возобновляет международное авиасообщение. Курорты Шарм-эль-Шейх, Хургада и Мерса-Матруха объявлены "чистой зоной", то есть свободной от Covid-19", - сказали в принимающем офисе туроператора.

Власти страны разрешили в связи с открытием границ увеличить загрузку гостиниц до 75%. Туристам не рекомендуется употреблять еду или напитки за пределами отелей или ресторанов, которые имеют сертификат безопасности, а в случае появления каких-либо симптомов заражения вирусом уведомить администрацию отеля.

"В случае заболевания короновирусной инфекцией во время отдыха в Египте туристу будут предоставлены лекарства и необходимое лечение за счет созданного в Египте фонда по борьбе с Covid-19", - подчеркнули в Tez Tour.

В аэропорту вылета туристу необходимо заполнить документ, подтверждающий, что он ранее не был заражен коронавирусом, не был в контакте с больным, и что за 14 дней до даты поездки никаких симптомов вирусной инфекции не возникало.

Лицам, прибывающим из стран, в которых вспышка вируса достигла уровня эпидемии, необходимо будет предоставить отрицательный результат теста, проведенный не более чем за 48 часов до вылета.

Рснее "Страна" писала, что с середины июня власти Греции ждут туристов из 20 стран. Украины в списке этих стран нет.

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