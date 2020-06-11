На контрольном пункте въезда-выезда Еленовка (Донецкая область) со стороны "ДНР" появилась стела с большими буквами "Россия". Она покрашена в цвета российского флага.

Об этом рассказывается в сюжете донецкого телеканала "Юнион".

Установка конструкции приурочена к предстоящему Дню России - государственному празднику, который в РФ с 1992 года отмечается ежегодно 12 июня в память о принятии в 1990 году Декларации о государственном суверенитете РСФСР. В "ДНР" эта дата тоже стала официальным праздником.

Подобные знаки должны появиться еще на трех КПВВ области: Октябрь, Майорск и Алесандровка.

Ранее "Страна" писала, что "глава ДНР" Денис Пушилин распорядился в памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной называть Донецк "городом Сталино".

Мы также сообщали, что в Харькове на доме у консульства России нарисовали мурал с эмблемой контрразведки СБУ.