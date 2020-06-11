Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал свежий пост в Facebook, в котором обратился к Владимиру Зеленскому. В комментариях одна из подписчиц вспомнила, как Богдан ругал и бил козла в Киевском зоопарке.

"Но козла в зоопарке можно было бы и не обижать!" - написала жительница Днепра Юлия Чернова.

На реплику Богдан ответил со смайликами: "Он первый начал".

Напомним, 25 мая в зоопарке Богдан сильно схватил животное за ухо и оттаскал, а затем ударил копытное со словами: "Козлина ты дурная".

Как писала "Страна",после этого случая неравнодушные граждане инициировали открытие уголовного дела против Богдана за жестокое обращение с животными.