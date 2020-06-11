В пятницу, 19 июня, пройдет судебное заседание из-за нарушение президентом Украины Владимиром Зеленским и главным санитарным врачом страны Виктором Ляшко карантина. 3 июня во время визита в Хмельницкий Зеленский с делегацией выпил кофе в местной кофейне, когда запрет на посещение заведений не был снят.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире радио НВ в четверг.

"В Хмельницком мы просто хотели проверить готовность заведений общепита к открытию внутри помещений. На меня составили протокол об административном нарушении. 19 числа будет судебное заседание, влепят штраф", - сказал он.

Ляшко заверил, что "там никто сознательно ничего не нарушал, как сейчас говорят".

"Я уже говорил, что как раз на следующий день было очередное смягчение карантина, у нас открывались заведения общественного питания на вход вовнутрь. И мы просто зашли посмотреть, как заведения готовы. Но, как показала практика, если ты хочешь зайти, то должен подготовить все документально правильно. Без документа даже главный санитарный врач и президент оказались нарушителями. Поэтому мы не оспариваем это все", - сказал он.

Ляшко уточнил, что штраф может составить 17 тысяч грн.

"Самый дорогой кофе", - резюмировал главный санитарный врач.

Напомним, ранее полиция оштрафовала Зеленского за посещение кофейни. С него могут взыскать до 34 тысяч гривен.

Также мы писали, что Виктор Ляшко заявлял, что Зеленский не нарушал карантинные ограничения 3 июня в Хмельницком, когда пил кофе внутри кафе, а инспектировал работу таких заведений.