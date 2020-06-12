5 июня Печерский райсуд Киева признал незаконным уголовное дело против Олега Бахматюка — владельца одной из крупнейших в Украине аграрных компаний "Укрлендфарминг".

Он отменил прошлогоднее решение зама генпрокурора Рябошапки Виталия Касько о возобновлении следствия и обязал нынешнего генпрокурора Ирину Венедиктову закрыть его (дело касалось вывода средств из VAB-банка, принадлежавшего Бахматюку).

Правда, за восемь дней до этого другой украинский суд — Высший антикоррупционный — постановил заочно арестовать Бахматюка. Причем по тому же самому делу.

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История дела Бахматюка. Период Порошенко

Всё началось еще во время "банкопада", который в 2014 году проходил во времена президентства Порошенко и премьерства Яценюка. Многие банки закрывались, а ключевые из них получали получали деньги от государства — на погашение долгов перед вкладчиками.

Коснулось это и двух банков Олега Бахматюка. НБУ в 2014 году признал неплатежеспособным банк VAB, а на следующий год ликвидировал его. Та же судьба постигла банк "Финансовая инициатива".

Причем накануне регулятор проводил рефинансирование этих банков.

В декабре 2016 года прокуратура Киева открыла дело на Бахматюка по статье "хищение в особо крупных размерах". Заявление подал Нацбанк. Ранее — в апреле — суд арестовал имущество бизнесмена.

В своем заявлении Нацбанк суммарно "повесил" на Бахматюка почти 30 миллиардов гривен. Сам же бизнесмен признает лишь 8 миллиардов долга.

Но вернемся к банкам. Их, как уже стало понятно, спасти не удалось, и регулятор оба финансовых учреждения закрыл, обвинив их владельца в выводе средств рефинансирования из банка.

Бахматюк с этим не согласился и заявил, что довел до банкротства его банки как раз НБУ, безосновательно приняв решение о введении туда внешнего управления. При этом сам бизнесмен предложил центробанку мировое соглашение — погашение долгов по рефинансу в рассрочку на восемь лет: по миллиарду в год.

Параллельно прокуратуре НАБУ в том же 2016 году открыло дело против должностных лиц самого Нацбанка, которые безосновательно, по мнению детективов, выделили деньги банкам Бахматюка. Речь шла о куда более скромной сумме — 1,2 миллиарда гривен.

В деле фигурировал первый замглавы регулятора Александр Писарук (сейчас руководитель украинской "дочки" австрийского "Райфайзенбанка"). Однако подозреваемым он так и не стал, а в апреле 2019 года генпрокурор Луценко у НАБУ это дело забрал, передал полиции, которая его летом закрыла — в связи с отстутствием состава преступления.

Однако власть поменялась, а за ней и подходы к Бахматюку.

Пришествие Богдана и Рябошапки

В сентябре 2019 года постановление о закрытии дела отменил уже новый генпрокурор — Руслан Рябошапка, который снова передал дело в НАБУ. Точнее это сделал его зам Виталий Касько.

И в ноябре детективы выписали заочные подозрения Бахматюку и руководителю VAB-банка Денису Мальцеву.

Им вменили завладение тем же стабилизационным кредитом в размере 1,2 миллиарда гривен. Параллельно задержали и бывшего зама Гонтаревой Писарука. Правда, вручив подозрение, его выпустили на свободу.

То есть повторялась та же история, которую НАБУ запускало при Порошенко, но не смогло довести до "пидозры". Всего по делу оказалось десять подозреваемых, все они — представители VAB и аффилированных с Бахматюком фирм плюс бывший замглавы НБУ Писарук.

Утверждалось, что при его содействии в 2014 году рефинансирование VAB безосновательно выделили за 40 дней до признания банка неплатежеспособным.

Вскоре бизнесмена, который находится за рубежом, объявили в розыск.

Бахматюк назвал возобновление ранее закрытого дела незаконным. Как и его подследственность НАБУ: чиновником бизнесмен не является, а Писарука "вписали" в это дело специально, чтоб появилось формальное основание для его расследование Антикоррупционным бюро. К слову, о Писаруке в этом деле, после вручения подозрения, действительно никто уже не вспоминает, а основной удар сосредоточен на Бахматюке.

Как уже рассказывала "Страна", активизация прозападного крыла в Зе-власти — НАБУ и Рябошапки — по делу Бахматюка могла быть связана с двумя вещами.

Первое — позицией МВФ, который требовал открывать дела на бывших владельцев утонувших банков. Например, на Коломойского, которого у Зе трогать не хотели. В связи с чем начали "показательные" дела по Бахматюку и еще одному бизнесмену — Константину Жеваго, чей банк тоже получал финансирование от государства, но был закрыт.

Второе — подготовкой к продаже земли. Бахматюк крупный игрок на агрорынке и его могли захотеть потеснить конкуренты, "раздербанив" его бизнес под шумок уголовных дел, арестов имущества и прочего. Либо - предложить купить с большим дисконтом за решение проблем.

То, что его проблемы могут быть связаны с действиями конкурентов не исключил в интервью "Стране" и сам Бахматюк.

"Когда создаются проблемы компании – могут пошакалить. Безусловно. Все элеваторы находятся в залоге у иностранных кредиторов. Когда отбирают землю, цена этих активов значительно падает. Это же ведь единый организм, который в таких условиях нормально работать не будет. Элеваторы будут продавать дешево", - сказал бизнесмен.

Кроме того, владелец "Укрлендфарминга" считает, что имеет место и личная месть главы НАБУ, против которого в суде давал показания Николай Надейко - советник его сестры Натальи Василюк. В результате суд признал Сытника коррупционером (детальнее о позиции Бахматюка — в его интервью "Стране" после объявления подозрения).

Отметим, что это стало действительно болезненным ударом по Сытнику и чуть было не привело к его отставке. Спасло главу НАБУ лишь экстренное вмешательство стран Запада. Но и до сих пор вопрос о его увольнении окончательно с повестки дня не снят. Так что Сытнику и его группе поддержки как внутри страны, так и за ее пределами, действительно есть за что сильно не любить Бахматюка.

Тем более, что он, по его же словам, предлагал Зеленскому активизировать сотрудничество с Китем по поставкам аграрной продукции.

"Я вышел с инициативой, что за счет торгового конфликта между Китаем и Америкой у нашей страны есть возможность выйти на аграрный рынок КНР. Я знаю всех основных игроков на этом рынке, а они знают меня. Я показал модель, как мы можем завести в Украину 10 миллиардов долларов из Китая под поставки зерновых", - описал свое общение с президентом Бахматюк в интервью "Стране".

Не исключено, что такие предложения также сыграли свою роль в том, что НАБУ, на которое имеют влияние американцы, активизировала действия против Бахматюка.

Непосредственно же "накат", по его данным, "менеджировался" экс-главой Офиса президента Андреем Богданом, который имел влияние на Рябошапку и его замов. Напомним, что как раз заместитель экс-генпрокурора Касько и возобновил дело.

При этом, пока расследование уголовного дело идет без каких-либо прорывов, а процесс договоренностей Бахматюка и госорганов по возвращению долгов фактически остановлен.

Заочный арест и решение Венедиктовой

Впрочем, после того, как Богдан и Рябошапка ушли из большой политики, дела на Бахматюка не закрывались. Что бизнесмен объясняет давлением все того же главы НАБУ Сытника.

А 28 мая Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Бахматюка.

Бизнесмен в ответ на это заявил, что "Артем Сытник, по моим данным, лично ездил в ВАКС и, де-факто, вмешивался в процесс. Прямым доказательством этого является то, что в идентичных делах той же Апелляционной палаты ВАКС, например, в деле Клименко и в деле Клюева - было принято прямо противоположное решение".

Но вслед за этим Бахматюк одержал серьезную победу — Печерский суд Киева отменил постановление зама Рябошапки Касько о возобновлении уголовного дела. Того самого, после которого за дело снова смогло взяться НАБУ и объявить бизнесмену подозрение. Теперь отменить распоряжение Касько должна Ирина Венедиктова.

То есть возникла странная коллизия. Один суд (ВАКС) арестовывает Бахматюка. Второй — Печерский — по сути закрывает против него дело. И все это — с разрывом в несколько дней.

Адвокатское объединение "Капитал" проанализировало решения ВАКС по заочной мере пресечения для экс-министра доходов и сборов Александра Клименко и бывшего главы администрации президента Андрея Клюева, а также экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой. И сравнило их с аналогичным делом Бахматюка.

И по Клименко, и по Клюеву, и по Богатыревой суд отменил решения о заочном аресте на том основании, что следственный орган не обратился в Интерпол для международного розыска подозреваемого и не внес соответствующие данные в ЕРДР.

А вот по Бахматюку суду почему-то не счел необходимостью данные об обращении в Интерпол.

"Высший антикоррупционный суд и его апелляционная палата в различных делах пришли к противоположным выводам при подобных обстоятельствах", - делают вывод юристы "Капитала". По их мнению, это нарушает заложенный в закон принцип единства системы судопроизводства.

Впрочем, в любом случае мяч сейчас находится на стороне генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Она должна выполнить решение Печерского суда и отменить возобновление дела по Бахматюку. Но решится ли она на этот шаг, с учетом того, что для главы НАБУ дело стало знаковым - вопрос открытый.

Если решится, то по главе НАБУ будет нанесен болезненный удар.

Ведь фактически развалится и станет бесперспективным одно из самых знаковых дел, на которые делал особый упор Сытник. И, с учетом отсутствия реального прогресса по каким-либо другим громким делам, это добавит весомые аргументы для его отставки.