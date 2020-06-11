Глава Украины Владимир Зеленский уволил с должности Командующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игоря Воронченко. На его место назначен Алексей Неижпапу.

Соответствующие указы №№216/2020 и 217/2020, подписанные президентом, опубликованы в четверг, 11 июня, на сайте Офиса президента.

Как известно, контр-адмирал Алексей Неижпапа ранее занимал должность заместителя командующего ВМС ВСУ по боевой подготовке. В 1997 году он закончил Севастопольский военно-морской институт (сейчас - Академия ВМС им. Нахимова), служил заместителем командира военно-морской базы "Юг" и возглавлял 1-ю бригаду надводных кораблей.

Напомним, ранее Зеленский сменил начальников СБУ в Киеве, Киевской, Житомирской и Одесской областях.

Также мы писали, что Зеленский уволил начальника центра СБУ по борьбе с терроризмом. Новым главой стал шеф днепровской "Альфы".