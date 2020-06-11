Президент Украины Владимир Зеленский уволил Олега Шамшура с должности посла Украины во Франции. Также он уволил Шамшура с должности постоянного представителя Украины при ЮНЕСКО, которую он занимал по совместительству.

Об этом говорится в указах президента страны №218/2020 и №219/2020 от 11 июня, которые опубликованы на официальном сайте главы государства.

На должность посла Украины во Франции глава государства назначил Вадима Омельченко.

Шамшур с февраля 2004 года по декабрь 2005 года был заместителем министра иностранных дел, затем работал послом Украины в США, с марта 2006 года – по совместительству послом в Антигуа и Барбуда, однако был уволен в 2010 году. Послом Украины во Франции он был назначен 13 октября 2014 года.

Ранее "Страна" писала, что Верховная Рада Украины готовит отставку правления Национального банка страны, которую ожидают уже этой осенью.

Также мы рассказывали, что Владимир Зеленский хотел назначить Генеральным прокурором Андрея Богдана, до того, как он стал главой Офиса президента.