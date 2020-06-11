Международный валютный фонд (МВФ), уже отправивший Украине первый транш в рамках программы кредитования "стэнд-бай", опубликовал на своем сайте письмо о намерениях и меморандум экономической и финансовой политики. Эти документы были подписаны президентом, премьером, министром финансов и главой Нацбанка Украины в качестве запроса о кредите.

Публикация появилась 11 июня.

В представленных на сайте материалах сказано, что после выделения первого транша в размере $2,1 млрд намечены четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также июня 2021 года. Пересмотры завершатся соответственно 1 сентября и 1 декабря текущего года, 15 мая и 15 октября – следующего.

Предполагается, что по итогам двух пересмотров в этом году Украина сможет получить еще по 690 млн долларов, а по итогам двух пересмотров в следующем году – суммарно $1,5 млрд.

Ближайшими структурными маяками в меморандуме указаны:

утверждение до конца июня планов сокращения проблемных кредитов госбанков;

пересмотр до конца августа тарифов на отопление с полным отражением расходов на газ и капвложения;

принятие порядка упрощенной смены бытовыми потребителями поставщика газа.

Затем до конца сентября Украина обязана расширить полномочия набсовета НАК "Нафтогаз Украины" в его уставе, привести корпоративное управление в других госкомпаниях с стандартам ОЭСР и все подготовить для запуска 1 января единых юрлиц налоговой и таможенных служб.

К концу октября следует внести изменения в положения о Фонде гарантирования вкладов и законы для улучшения механизма ликвидации банков и восстановления активов, а также принять поправки к закону о Высшем совете юстиции по улучшению его отбора.

До конца ноября стоит структурный маяк принятия новых правок в закон о банковской деятельности с усилением требований к капиталу, резервам и акционерам, улучшению корпоративного управления и увеличению полномочий НБУ по калибровке требований к капиталу и ликвидности с учетом принимаемых банками рисков.

Наконец, к концу марта 2021 года должен быть завершен аудит бюджетных расходов, связанных с борьбой с COVID-19.

"Страна" уже подробно разбирала меморандум. Он предусматривает, кроме прочего, сокращение школ и увольнение учителей, а также другие подобные меры.

Также мы писали, что в "Слуге народа" не исключают пересмотра условий меморандума.