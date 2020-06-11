Эпидемия коронавирусной инфекции не оказала влияния на общие показатели смертности в Украине.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире радио НВ, передает "Интерфакс-Украина".

"Общую смертность по Украине мы можем увидеть, зайдя на сайт Госстата и увидев динамку. Она не показывает роста по сравнению с аналогичными периодами прошлого года", - сказал он, комментируя изменения методики публикации Госстатом информации о причинах смертности во время карантина.

"Госттат не отказался давать информацию о причинах смертности во время карантина. Он просто несколько иначе в период карантина собирает эту информацию, поэтому не имеет разбивки по определенным нозологиям", - сказал Ляшко.

Напомним, ранее Опендатабот сообщил, что Госстат отказался публиковать данные о смертности украинцев во время пандемии коронавируса.

Тем временем в Украине, по данным на 11 июня, новый рекорд по числу зараженных коронавирусом. За сутки в стране зафиксировано 689 новых случаев заражений. Всего за время эпидемии зафиксирован 29 070 лабораторно подтвержденный случай Covid-19. Из них 854 летальных.

В связи с этим в Минздраве заявили, что готовятся к ужесточению карантина и будут предлагать "определенные меры".