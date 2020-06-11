Во Львове из-за сильной непогоды и грозы остановил работу электротранспорт - трамваи и троллейбусы. Кроме того, несколько десятков деревьев повалил ветер.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета в четверг, 11 мая.

"По информации ЛКП "Львовэлектротранспорт", в связи с непогодой весь электротранспорт не курсирует. Также диспетчерская служба предприятия фиксирует повреждения на трамвайных и троллейбусных сетях. На места аварий выехали ремонтные бригады", - говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается.

Ряд улиц в различных районах города затоплены в связи с сильными осадками. Кроме того, по состоянию на 19:00 во Львове из-за непогоды упали 34 дерева. Пять из них упали на автомобили.

Фото: Львовский горсовет

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