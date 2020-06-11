Премьер-министр Украины Денис Шмыгал заявил, что имеет большие сомнения относительно открытия детских лагерей в этом году.

Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале в четверг, 11 июня.

"Оздоровление в детских лагерях — это больше миллиона детей, которые могут болеть бессимптомно, которые могут переносить болезнь в свои семьи. Как отец, как гражданин Украины я имею большие сомнения относительно целесообразности открытия лагерей этого года", - заявил глава правительства.

По его словам, министерства, в том числе Минздрав, они покажут свои расчеты, аргументы, обоснования, если им удастся убедить Кабмин, то детские лагеря, возможно, будут открыты.

Напомним, сегодня под Кабмином прошел митинг в поддержку открытия детских лагерей.

Ранее сообщалось, что главный санврач Ляшко против открытия детских летних лагерей в Украине в этом году.