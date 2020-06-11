В пятницу, 12 июня, кратковременные грозовые дожди распространятся и на южные регионы. Синоптики прогнозируют ближайшей ночью на Закарпатье, Прикарпатье и в Одесской области переменную облачность, кратковременные дожди грозы. В отдельных районах не исключен град и шквалы 15-20 м/с. А днем такие же погодные условия ждут и юг западной части страны, а также Винницкую область. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Карпатах синоптики обещают местами значительные дожди. В центре, на севере и востоке страны прогнозируют сухую переменно облачную погоду. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +16-21 градус, в Карпатском регионе +11-16. Днем потеплеет до +29-34, а на востоке страны до +36. На юге страны ожидается +26-31 градус.

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