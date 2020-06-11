Представитель Виктора Медведчука дал комментарий по поводу информации программы "Схемы" о том, что жена политика и бизнесмена Оксана Марченка владеет почти 25% в ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1".

Разъяснения адвоката Игорь Кириленко, защищающего интересы Медведчука, опубликовал сайт партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

По словам Кириленко, общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Гармония", собственником которого до марта 2016 года был Медведчук, а затем стала Марченко, в январе 2012 года по лицензии Национального банка Украины купило 100% акций кипрской компании "Бересинтио Инвестментс Лтд".

В феврале 2012 года компания "Бересинтио Инвестментс Лтд" приобрела у компании "Инвесис Инвестментс Лтд" 100% акций компании "Ларома Венчуриз Лтд", которая владела и продолжает владеть до сих пор 33,33% акций компании "Болвик Венчуриз Лтд". В свою очередь, компании "Болвик Венчуриз Лтд" принадлежит 49,999% акций компании "Алстром Бизнес Корп.", которая владеет долями телеканалов "1+1" и "ТЕТ".

В дальнейшем собственником 100% акций компании "Ларома Венчуриз Лтд" стала компания "Селкоривия Венчерс Лтд", принадлежащая Оксане Марченко. Исходя из этого, Марченко владеет 8,22% акций телеканала "1+1" и 8,17% акций телеканала "ТЕТ".

Ранее "Страна" рассказывала, какую долю в "1+1" имел тогда еще сотрудник канала Александр Ткаченко.

Мы также сообщали, что после открытия 15 уголовных дел Порошенко переписал почти весь бизнес на старшего сына, оставив себе телекомпании.