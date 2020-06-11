Украинское отделения сервиса совместных поездок BlaBlaCar вводит новые меры безопасности. Это касается безопасности во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба компании в четверг, 11 июня.

Чтобы повысить уровень безопасности во время поездки, BlaBlaCar объявил своим пользователям о новой функции "только один человек, который сядет на заднем сиденье": чтобы придерживаться социального дистанцирования в автомобиле, водители могут взять только одного пассажира, который будет сидеть на заднем сиденье.

Кроме того, каждый раз во время публикации или бронирования поездки BlaBlaCar будет напоминать каждому пользователю о рекомендациях безопасности (не ехать в случае возникновения симптомов, быть в маске, соблюдать безопасную дистанцию, не здороваться за руки и пр.).

Помимо этого сервис возвращает автобусные поездки. Билеты на них доступны для покупки на сайте и в мобильном приложении.

Ранее "Страна" писала, что в Краснодарском крае России из-за коронавируса остановили работу сервиса BlaBlaCar.

Также мы рассказывали, что BlaBlaCar перестал работать в Крыму из-за санкций ЕС.