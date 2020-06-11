В Киевской области в течение сток сразу двое двухлетних малышей выпали из окон многоэтажек. ЧП произошли в Вишневом и Фастове. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Киевщины.



Уточняется, что ребенко из Фастова от полученных травм скончался в больнице. А за жизнь малыша из Вишневого продолжают бороться медики реанимации.

"Полиция Киевщины обращается ко всем взрослым с призывом обеспечить безопасность своих чад! Не оставляйте детей без присмотра, и тем более, не позволяйте сидеть или играть на подоконнике, говорите им об опасности", - призывают полицейские.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве на Оболони из окна многоэтажки выпал мужчина.

Также мы сообщали, что в Кривом Роге из окна роддома выпала 19-летняя девушка, родившая накануне недоношенного ребенка.