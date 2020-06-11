Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил власти США за выделение стране финансовой помощи в размере четверти миллиарда долларов.

Благодарность глава государства написал в своем микроблоге Twitter по-английски.

"Благодарен США за их неизменную поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности. 250 миллионов долларов на укрепление обороноспособности Украины, объявленные сегодня Департаментом безопасности США, – это еще один признак прочного стратегического партнерства между нашими странами", - отметил Зеленский.

Запись появилась после сообщения о том, что сегодня Конгресс США утвердил пакет помощи Украине в сфере безопасности на 2020 финансовый год на сумму $250 млн. Деньги выделены в рамках программы "Инициатива помощи Украине по безопасности" (USAI).

Как писала "Страна", в мае США дали Украине миллион долларов на борьбу с коронавирусом.