В четверг, 11 июня, курс гривни на межбанковском валютном рынке упал до 26,6750 грн/$1 с 26,5875 грн/$1 в среду, 10 июня.

Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает "Интерфакс-Украина".

Так, котировки во время закрытия сегодняшних торгов составили 26,66-26,69 грн/$1. По словам дилеров, на открытии межбанка гривня укрепилась до 26,585 грн/$1, а в середине дня стала стремительно снижаться, отреагировав на решение правления НБУ о снижении учетной ставки с 8% до 6% годовых.

По информации НБУ, справочный курс гривни на межбанке 11 июня укрепился до 26,5939 грн/$1 с 26,6424 грн/$1 в среду.

Кроме того Национальный банк укрепил официальный курс нацвалюты на 12 июня – до 26,5999 грн/$1 с 26,6367 грн/$1 накануне.

Напомним, во вторник, на межбанке Украины гривня к доллару упала после трех дней укрепления.

Как сообщалось, валютчики меняют прогнозы по курсу доллара после разворота на межбанке