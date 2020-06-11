В США вышел на свободу бывший полицейский Томас Лейн, который был арестован по подозрению в убийстве темнокожего Джорджа Флойда, после смерти которого начался "Черный майдан". За бывшего полицейского внесли назначенный судом залог - почти миллион долларов. Об этом пишет The New York Post.

"Один из четверых уволенных сотрудников полиции Миннеаполиса, обвиняемых в смерти Джорджа Флойда, был освобожден из тюрьмы в среду после публикации облигаций на сумму 750 тысяч долларов. 37-летний Томас Лейн вышел из тюрьмы округа Хеннепин", - говорится в сообщении.

Его следующее появление в суде запланировано на 29 июня.

Напомним, что 25 мая 46-летний темнокожий Джордж Флойд умер в больнице после того, как белый полицейский Дерек Шовин при задержании применил к нему болевой прием. После этого четыре участвовавших в задержании копа были взяты под стражу.

С умершим Джорждем Флойдом, который при жизни многократно имел проблемы с законом, в США прощались почти с президентскими почестями.

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