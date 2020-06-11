После того, как президент США Дональд Трамп решил вывести американские войска из Афганистана, Международный уголовный суд (МУС) разрешил расследовать военные преступления талибов и США в Афганистане. В ответ на это президент США Дональд Трамп разрешил ввести санкции против МУС. Кроме того, в Америке обвинили Россию во влиянии на инстанцию.

Об влиянии России на МУС заявил в четверг генпрокурор США Уилльям Барр на пресс-конференции, пишет РИА Новости.

Апелляционная палата Международного уголовного суда (МУС) в четверг, 5 марта, разрешила провести расследование предполагаемых военных преступлений, совершенных в Афганистане талибами, афганскими военными и американскими солдатами.

Президент США Дональд Трамп в в ответ на это в четверг, 11 июня, подписал указ, которым уполномочил госдепартамент и министерство финансов вводить санкции в отношении чиновников МУС и любых частных лиц, которые проводят расследования в отношении США и их союзников.

После этого генпрокурор США Уилльям Барр на пресс-конференции обвинил Россию в давлении на суд. По его словам, "этот институт на практике едва ли стал чем-то большим, чем политическим инструментом <…>, используемым для манипуляции внешней политикой демократических суверенных стран, в том числе США".

"США никогда не давало согласию на юрисдикцию МУС, более того, мы обеспокоены, что зарубежные силы, такие как Россия, влияют на МУС в собственных интересах", - сказал Барр.



По словам генпрокурора, США проведут расследование деятельности МУС, и, "если удастся, призовут виновных к ответственности".

США не являются стороной Римского статута, в связи с чем неоднократно отвергали утверждения МУС о юрисдикции этого международного органа правосудия над гражданами США.

Напомним, что в феврале 2020 года представители Соединенных Штатов подписали мирное соглашение с афганской группировкой "Талибан" в присутствии наблюдателей. Документ призван положить конец военному конфликту, который продолжается уже почти 20 лет.

После этого новый президент Афганистана помиловал всех пленных талибов страны.