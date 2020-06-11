В среду в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект закона об обеспечении прав и интересов детей, а также недееспособных лиц в сфере здравоохранения. Автор документа предлагает дать право на медицинское вмешательство детям, когда их родители против.

Карточка документа опубликована на сайте парламента.

Инициатором законопроекта выступил премьер-министр Денис Шмыгаль, а представлять его нардепам в Раде будет министр соцполитики Марина Лазебная.

Как сказано в пояснительной записке, цель проекта - "нормативно-правовое определение условий и механизмов предоставления детям и лицам, признанным в установленном законом порядке недееспособными, некоторых видов медицинской помощи без согласия их законных представителей".

Проект предлагает следующее:

нормативно-правовое регулирование предоставления медицинского вмешательства ребенку и недееспособному лицу при прямой угрозе его жизни, в случае, когда отказ от вмешательства законного представителя может иметь для пациента тяжкие последствия или если такое согласие получить невозможно;

обеспечение диагностики, ухода, лечения, госпитализации в психиатрическое учреждение и лекарств при психическом расстройстве ребенка, который имеет только одного из родителей, причем родитель не согласен с этими процедурами;

обеспечения госпитализации в психиатрическое учреждение недееспособного лица в случае установления Кабмином карантина.

Также в тексте проекта сказано, что "согласие на медицинское вмешательство по обращению врача предоставляет орган опеки и попечительства" в установленном Кабмином порядке в случае, когда представитель пациента не дает согласие на медицинское вмешательство или отказывается от него, и это может иметь для пациента тяжелые последствия. Либо если у пациента отсутствует законный представитель.

То есть в случае принятия проекта органы опеки смогут самостоятельно решать, можно ли проводить диагностику и лечение психиатрических заболеваний у детей, если их родители отказываются от такой диагностики и лечения. А родители больше не смогут принимать решения в отношении медицинского вмешательства для своих детей.

Ранее "Страна" писала о планах властей лишать детских пособий "за плохое воспитание".

Также мы сообщали, что Кабмин разрешил детям-сиротам проживать в семейных приютах до 23 лет.