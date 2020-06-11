Украинские избиратели теперь без прописки смогут проголосовать на местных выборах, которые запланированы на октябрь 2020 года. Также избирателям без прописки разрешено участвовать и в общегосударственных выборах. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

В ЦВК объясняют, что такое решение позволит дополнительно привлечь на выборы еще более миллиона избирателей, ранее не имевших возможности реализовать свое право голоса.

В частности, речь идет о тех, кому на момент голосования только исполнилось 18 лет и они по определенным причинам не имели возможности зарегистрироваться по месту жительства.



"Поэтому ЦИК по собственной инициативе решил урегулировать этот вопрос", - говорится в сообщении.



Для участия в выборах необходимо обратиться с заявлением к органу ведения госреестра избирателей в период между выборами или в первые пять дней избирательного процесса.



При этом определенный по месту фактического жительства избирательный адрес нельзя будет изменить в течение полугода.

Ранее "Страна" писала о том, что ЦИК признала избранным в Раду "слугу народа" Маслова, который зайдет в Раду вместо Ткаченко.

Также мы сообщали, что ЦИК назначила выборы по округу погибшего нардепа Давиденко в Черниговской области.