Плюс миллион избирателей. ЦИК разрешила голосовать на местных выборах украинцам без прописки
Украинские избиратели теперь без прописки смогут проголосовать на местных выборах, которые запланированы на октябрь 2020 года. Также избирателям без прописки разрешено участвовать и в общегосударственных выборах. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.
В ЦВК объясняют, что такое решение позволит дополнительно привлечь на выборы еще более миллиона избирателей, ранее не имевших возможности реализовать свое право голоса.
В частности, речь идет о тех, кому на момент голосования только исполнилось 18 лет и они по определенным причинам не имели возможности зарегистрироваться по месту жительства.
"Поэтому ЦИК по собственной инициативе решил урегулировать этот вопрос", - говорится в сообщении.
Для участия в выборах необходимо обратиться с заявлением к органу ведения госреестра избирателей в период между выборами или в первые пять дней избирательного процесса.
При этом определенный по месту фактического жительства избирательный адрес нельзя будет изменить в течение полугода.
Ранее "Страна" писала о том, что ЦИК признала избранным в Раду "слугу народа" Маслова, который зайдет в Раду вместо Ткаченко.
Также мы сообщали, что ЦИК назначила выборы по округу погибшего нардепа Давиденко в Черниговской области.