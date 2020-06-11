В Кремле заявили, что работают над урегулированием ситуации на Донбассе и над тем, чтобы "Украина стала единой страной".

Об этом в четверг, 11 июня, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Конечно, мы все работаем для того, чтобы Украина стала единой страной, где прекратится этот внутриукраинский конфликт", - сказал он.

Говоря о том, в каком качестве Москва рассматривает неподконтрольные Украине территории Донбасса, песков заявил, что "это самопровозглашенные "республики", которые заявили о выходе из Украины".

Кроме того, Песков прокомментировал ситуацию с тем, что представители "ЛДНР" на переговорах в Минске имеют российские паспорта.

"Там допустимо двойное гражданство", - сказал Песков.

Накануне состоялась очередная встреча переговоров контактной группы в Минске, в ходе которой Украина напомнила условия проведения выборов на Донбассе. После этого Россия обвинила Киев в фактическом выходе из Минского процесса и срыве обмена пленными.

Ранее выполнение мер по урегулированию ситуации на Донбассе российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

5 июня состоялся очередное телефонный разговор Меркель с украинским лидером Владимир Зеленским, в ходе которого они обсудили итоги рабочего визита украинской делегации в Германию 2 июня, а также ситуацию вокруг Донбасса.