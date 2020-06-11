Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан отреагировал на интервью с президентом Владимиром Зеленским, в котором он заявил, что уволил Богдана, так как его "съела власть".

Свое мнение он высказал на странице в Facebook в четверг, 11 июня.

"Правила деловой этики не позволяют порядочным людям комментировать период совместной деятельности, даже в случае, когда эти люди разошлись. Конечно, это правило в Украине довольно часто нарушается и я, как адвокат, в том числе и ваш, могу рассказать и рассказывал вам сотни историй, чем это заканчивалось (никогда ничего хорошего)", - начал Богдан.

Он добавил, что является носителем знаний, который могут быть очень чувствительными для президента и страны, однако уверяет, что останется "порядочным человеком".

"Что до лишения меня власти - так я вам благодарен, потому что мое имя не будет иметь отношение к хаосу, в который вы бросаете страну. Позвольте мне напомнить одну нашу с вами договоренность - я пообещал что буду рядом с вами честно работать, до того момента, пока вы мне не позволите уйти. Поскольку я шел не за должностями, а за реализацией мечты. И я много сделал за пол года - мы с вами и командой сконцентрировали демократическим путем абсолютную власть в стране, которую вы за четыре месяца превратили в посмешище", написал бывший глава ОП.

Также Богдан отметил, что ему жаль, что мечты о стране со счастливыми людьми и без коррупции президент променял на "теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей", которые им манипулируют.

Так Андрей Богдан отреагировал на интервью с Владимиром Зеленским "Украинской правде", которое вышли в среду, 10 июня. Тогда президент заявил, что намеревался назначить Богдана генеральным прокурором. Но его планы изменились, когда он увидел, как "власть его съедает". Теперь они и вовсе не общаются.

Напомним, что Богдан был уволен с должности руководителя Офиса президента в феврале этого года. Его место занял Андрей Ермак.