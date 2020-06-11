В парламенте зарегистрирован проект закона № 3605 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возмещения вреда за боль и сожаление, который касается одного юридического понятия. Его авторы, 14 депутатов от фракции "Слуги народа", предлагают заменить привычный термин "моральный ущерб" на словосочетание "боль и жаль", поскольку он является "советским".

Об этом говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте Верховной Рады.

Необходимость замены термина нардепы обосновали адаптацией норм Украины к законодательству Евросоюза.

"Для того чтобы выступать равноправным членом в международных отношениях, в частности, в отношениях со странами Европейского Союза, необходимо держать курс на европейскую интеграцию. Важнейшим фактором такой интеграции является адаптация отечественного законодательства к законодательству Европейского Союза. На пути реформирования правоотношений в сфере возмещения морального вреда Украина пользуется советским определением, которое нуждается в реформировании", - говорится в записке.

Авторы законопроекта призывают изменить подход к определению морального вреда с учетом законодательства стран Европейского Союза, где причиненный лицу вред определяется как "вреда за боль и жаль".

Депутаты предлагают внести соответствующие изменения в формулировках в Гражданский кодекс и его процессуальный кодекс, Хозяйственный кодекс и в Кодекс законов о труде.

Авторы проекта заверили, что его реализация в случае принятия не потребует дополнительных расходов из госбюджета Украины.

Собственно, к этому и сводится новый проект закона "слуг народа".

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