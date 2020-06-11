Украинский шоумен Андрей Данилко, известный по колоритному образу Верки Сердючки, отреагировал на решение музыканта Святослава Вакарчука в очередной раз покинуть политику.

"Я не знаю, зачем Вакарчук вообще пошел в политику. Тем более, у него уже был политический опыт. Я не судья, а он - взрослый человек, однако меня всегда удивляло, зачем человек, который собирает стадионы, пишет музыку, идет в сферу, где он ничего не сделает. Есть три типа людей, которые идут в политику: наивные, дураки, либо люди, думающие о больших деньгах. Хотелось бы верить, что Вакарчук, создавая партию, был просто наивным человеком", - недоумевает Данилко.

Артист высказал неуверенность в том, примут ли Вакарчука обратно его фаны. Также Данилко признался, что его тоже заманивали в политику огромными суммами после того, как его Верка Сердючка заняла второе место с песней "Dancing Lasha Tumbai" на Евровидении-2007.

"Мы были на волне, думали о дальнейшем развитии. Нам предлагали идти в политику, предлагали огромные суммы, но я вовремя понял, что это территория, где несмешно. За пару часов мы отказались от регистрации в качестве кандидата в депутаты - я никому ничего не обещал. И сейчас я безумно счастлив, что отказался. Жаль, что Славик пошел в политику. Пойдет ли он в политику в третий раз? Сложно сказать, но человек, который сделал это дважды, может сделать это и третий раз", - считает Андрей Данилко.

Ранее "Страна" писала о том, что вместо Вакарчука в Раду зайдет жена первого министра обороны при Зеленском.

Подробнее о том, что думают украинские артисты о походе Вакарчука в политику можно почитать здесь.