На автодороге Житомир-Черновцы возле села Ружичанка, что в Хмельницкой области, произошло ДТП с участием двух грузовых микроавтобусов Mercedes Sprinter. В результате столкновения машин погибли три человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области.

Сообщение о столкновении поступило в службу спасения 11 июня в 9:50. Помощь спасателей была необходима, чтобы вытащить тела погибших из кабин микроавтобусов.

По вызову немедленно выехали бойцы аварийно-спасательного отряда специального назначения и государственной пожарно-спасательной части. На месте происшествия спасатели с помощью специального оборудования деблокировали из искореженных автомобилей всех погибших: 48-летнего водителя одного из автомобилей и 35-летнего водителя другой машины, а также его 60-летнюю пассажирку.

Затем, чтобы предотвратить вероятное возгорание, гсчсники отключили аккумуляторные батареи обоих автомобилей от питания.

Сейчас полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.

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