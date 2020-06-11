В Министерстве обороны США собираются предоставить Украине дополнительную военную помощь в размере 250 млн долларов. Деньги должны пойти на обучение украинских военных и закупку техники.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона в четверг, 11 июня.

Средства выделяют в рамках Инициативы по поддержке безопасности Украины (USAI).

"Министерство обороны объявило сегодня о своих планах выделить 250 миллионов долларов США на 2020 финансовый год для дополнительного обучения, закупки оборудования и консультативных усилий, направленных на укрепление обороноспособности Украины для более эффективной защиты от российской агрессии", - говорится в сообщении.

Кроме того, Пентагон называет Украину "важнейшим партнером на переднем крае стратегической конкуренции с Россией".

В сообщении сказано, что 125 млн долларов включают в себя оборудование для повышения обороноспособности Украины в морской сфере, а также для улучшения системы наблюдения за воздушным пространством. Также в сумму входят контр-артиллерийские радары и тактическое оборудование. Часть указанных средств пойдет на усовершенствование киберзащиты и стратегических коммуникаций для противодействия российским кибератакам и фейкам.

Информацию о выделении пакета помощи Украины в сфере безопасности на 2020 финансовый год на сумму $250 млн от Конгресса США подтвердили и в Минобороны Украины.

"Нынешний пакет безопасности помощи предусматривает предоставление нашему государству различных средств наблюдения, контрбатарейной борьбы, транспортных средств, медицинского оборудования, систем обеспечения кибернетической безопасности и противодействия российской пропаганде, и тому подобное. Важное место в нем занимает поддержка Военно-морских Сил Украины, что должно способствовать установлению стабильности и безопасности в Азово-Черноморском регионе", - указывается в сообщении ведомства в Facebook.

Напомним, в марте сообщалось ,что США предоставят Украине военную помощь на 125 млн долларов.

Ранее стало известно, что в рейтинге армий мира ВСУ оказались на 27 месте рядом с Алжиром.