Сегодня, 11 июня, премьер-министр Денис Шмыгаль отчитывался о первых ста дня работы своего правительства. Это уже второй глава Кабмина при президенте Зеленском, он пришел на смену не оправдавшему ожидания Алексею Гончаруку.

Из отчета Шмыгаля можно сделать вывод, что наибольшее количество усилий за прошедшие три с хвостиком месяца он с командой потратили на одобрение кредита от МВФ и борьбу с коронавирусом.

Все желающие журналисты смогли задать вопросы. Если сравнивать беседу со СМИ Зеленского и Шмыгаля, то последний выглядел уравновешеннее и увереннее. Основной посыл премьера: все хорошо, будет так же ровно, звезд с неба не обещаю. Несколько раз он акцентировал на экономической стабильности - сейчас и в будущем (что неудивительно, так как это главный показатель эффективности его работы).

"Страна" приводит тезисы и цитаты ответов Шмыгаля на самые важные и интересные вопросы.

Коронавирус и перенос местных выборов

В целом борьбу с коронавирусом в Украине Шмыгаль оценил позитивно. Сказал, что карантин ввели вовремя. Попросил граждан продолжать выполнять санитарные требования. Он не угрожал усилить карантин, но, отвечая на соответствующий вопрос, не исключил этого.

По словам Шмыгаля, карантин в Украине может быть ужесточен, если заболеваемость будет превышать установленные нормы более чем в 10 областях Украины. При этом он добавил, что сейчас подобные решения центральная власть отдает на откуп на места.

В разрезе коронавируса ему был задан вопрос о возможности переноса местных выборов в октябре этого года. Шмыгаль ответил, что деньги на них выделены, страна к ним готовится. Но вопрос об их отмене могут поднять, если "будет введен тотальный карантин".

Под ним он, видимо, подразумеваются меры конца марта - начала апреля.

Кредит от МВФ и экономика

Денис Шмыгаль рассказал, что на одобрение 5-миллиардного кредита от МВФ власть потратила много усилий, в том числе чиновники были вынуждены не спать по ночам из-за разницы во времени с США.

Формат Stand-by охарактеризовал как такой, в котором нет структурных требований и что в меморандуме "не предусматривается никаких драконовских условий для Украины". Хотя из изученного "Страной" документа следует масса условий для выделения кредита и большинство из жесткие (подробно - в нашем материале).

Из ответа Шмыгаля на другой вопрос можно сделать вывод, что Украина продолжит жить в постоянных долгах, и власть не считает это зазорным.

У премьер-министра спросили, не рассматривал ли вариант воплощения в жизнь последней серии "Слуги народа", когда те, у кого есть деньги, скинулись на погашение внешних долгов.

Шмыгаль ответил так: "Вы говорите в шутку о серьезных вещах. Например, у вас есть товарищ, который занял у вас сто долларов, потом занял еще и просит отсрочить возвращение на сто лет. Кто захочет иметь дело с таким человеком? Мы на Марс не улетим, дефолт не объявим. Есть определенные отношения, Украина должна выполнять правила. Мы будем серьезно относиться к нашим партнерам и сегодня мы себя очень уверенно чувствуем, первый квартал мы прошли. Мы берем в долг, гасим, берем в долг и опять гасим. Так многие страны развиваются. Поэтому мы будем продолжать такую политику".

В отношении выплаты по долгам в этом году Шмыгаль сказал, что все по плану, самый сложный квартал - первый - был пройден. "Мы частично перебросили деньги с капитальных программ на борьбу с ковидом и социальные гарантии. Мы сегодня не ведем переговоры о пересмотре бюджета в ближайшие два квартала", - сказал премьер.

Относительно экономической ситуации до конца года премьер-министр высказал такой прогноз: "Мы не видим критических угроз, которые возникли бы в августе, сентябре. Нет чего-то, что бы допустимо обрушение экономики осенью. Мы опираемся на макропрогноз. Общение с бизнесами говорит о том, что есть пострадавшие, но есть и те, кто оптимистически относится, видит возможности, наращивает объемы".

Отсрочки медреформы не будет

Корреспондент "Страны" Анастасия Товт задала вопрос о медреформе. Мы уточнили, когда правительство представит проект об отсрочке второго этапа медицинской реформы, что ранее обещал и Зеленский, и министр здравоохранения Степанов.

Фабула второго этапа медреформы: врачам будут платить за вылеченных пациентов. Если же пациентов не хватает, то больницы будут снимать с довольствия и закрывать, либо же сокращать персонал. Этим сильно возмущался Зеленский и обещал реформу пересмотреть и приостановить. О том же говорил и Степанов.

Однако, судя по комментарию Шмыгаля, власть уже забыла о своих обещаниях.

"Второй этап будет продолжаться, законопроекта о его отсрочке не будет. Там были неточности. Например, инфактный пакет стоит не 16 тысяч, а 32 тысячи. Такие ошибки есть, мы будем их исправлять. Медреформа эта должна быть. Выполнение этой медреформы даст правильный результат и в следующий году мы его почувствуем. Стресс в эту реформу был заложен", - ответил Шмыгаль на вопрос "Страны".

Аваков не уйдет в отставку

Прокомментировал Денис Шмыгаль и требования об отставке главы МВД Арсена Авакова, толчком для которых, по их мнению, стало жестокое изнасилование полицейскими в Кагарлыке и бандитские разборки в Броварах.

Из ответа премьер следовало, что отставки Авакова не будет и он как премьер работой главы МВД удовлетворен.

"Если сравнивать Кагарлык и Владиевку, то реакция полиции была разной. Вы видели реакцию МВД. Они оперативно уволили, назначили расследование. Сейчас Рада приняла отчет Авакова, замечаний не было. Продолжение работы Авакова - вопрос стабильности. МВД, которое объединяет СБУ, Погранслужбу, стоят на страже обеспечиния порядка. В ситуации кризиса нельзя размениваться на политические вещи. Аваков в управлении кризисом имеет хороший опыт и качества", - сказал Шмыгаль.

Поставка воды в Крым - не на повестке дня

У Шмыгаля спросили по поводу поставок воды в Крым - с таком инициативой ранее выступали некоторые "слуги народа" и для крымчан данный вопрос остается насущным.

Премьер-министр дал понять, что возобновления водоснабжения пока не будет: "Не буду вслух озвучить то, о чем ведутся переговоры. Они ведутся только в интересах Украины. Вода в Крым не подается и физически не может подаваться. Не всегда РФ как оккупант выполняет свои обязанности перед гражданами, которые живут в Крыму. Вопрос о подаче водоснабжения сегодня на повестке дня не стоит и это не предмет торга".

О создании национального авиаперевозчика

Журналисты поинтересовались у Шмыгаля, ка какой стадии создание национального авиаперевозчика (в конце апреля с такой инициативой выступил президент Зеленский).

"Профильным министерством разработана концепция с участием КБ Антонова и аэропортами. Разрабатывается бизнес-план, ведутся расчеты. Это недешево. Но если мы даем заказы на первые шесть самолеты Антонову, то мы сохраняем рабочие места. Это абсолютно реальная задача, во многих странах реализована. Сегодня есть только концепция", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что "этот план, как мечта": "Нужно сделать расчеты, чтобы говорить о конкретных датах и суммах".

О создании 500 тысяч рабочих мест

Одно из самых резонансных заявлений Дениса Шмыгаля за время его каденции - обещание создать 500 тысяч рабочих мест в Украине. Журналисты уточнили, как продвигаются дела в этом направлении.

Сначала премьер привел статистические данные. Из-за коронавирусного карантина потеряли 260 тысяч тысяч украинцев (отметим, что это только те, кто был трудоустроен официально). Всего безработных в период карантина зарегистрировано 514 тысяч. Из них работу уже нашли 142 тысячи.

"Пятьсот тысяч рабочих мест - это один из приоритетных вопросов. Было трудоустроено 142 тысячи человек за период карантина. Что такое эта программа? Какие-то рабочие места мы можем создать напрямую в рамках переговоров с мэрами", - начал глава правительства.

Работать эта схема должна так. Например, из госбюджета куда-то, по выражению Шмыгаля, вливаются деньги. Например, в строительство и ремонт дорог. Заработная плата там - 8 тысяч гривен. При средней зарпалате в Украине - 10 400 гривен.

"Основная наша задача - стимулирование рабочих мест", - уточнил Денис Шмыгаль и сказал, что лично от него создание 500 тысяч рабочих мест ждать не стоит.

О не назначенных министрах

У Шмыгаля спросили, как продвигаются дела относительно назначения двух министров - образования и экологии. Журналист озвучил гипотезу, мол, собеседования на эти должности проводятся на Банковой, тогда как это - прямая обязанность Шмыгаля.

Дополнительно у премьера уточнили, будет ли он вносить кандидатуру Сергея Шкарлета на пост главы Минобразования. И как он относится к тому, что на днях Зеленский ездил в Чернигов "на смотрины" Шкарлета.

"Со всеми кандидатами я провожу собеседования. С господином Шкерлетом мы знакомы. У президента была встреча с ректорами и ректорское сообщество выдвинуло его кандидатуру. После этого состоялась моя встреча с ним в виде собеседования, обсуждения стратегии. Всех кандидатов на посты министров я подавал в Раду. Непростой процесс по назначениям, ответственность высокая. На протяжении ста дней были изменения, потому что люди разные. Ректор Черниговского технологического университета - один из кандидатов, который может занять пост министра образования. Он полный сил, его уважает ректорское сообщества. Он в пуле кандидатов", - сказал Шмыгаль.

По остальным вакантным места, усточнил премьер, также формируется пул. "С президентом Украины мы советуемся, я никогда не делал из этого секрет. С некоторыми министрами президент знакомился лично до назначения, потому что ему не все равно. Мне от этого легче - сверить взгляды, удостовериться, что мы не ошибаемся", - подытожил он.

Об отставке Шмыгаля из уст Шмыгаля

У Дениса Шмыгаля в ходе пресс-конференции дважды в разных формулировках спросили о его возможной отставке.

Первый вопрос: по каким маячкам ждать, что его не будет ждать судьба Гончарука?

Шмыгаль ответил так: "Я этого не жду. Мы будем делать все возможное, чтобы повысить благосостояние украинцев. Вот наша программа деятельности Кабмина 2.0, к ней будет подготовлена дорожная карта - это стержень. Я готов каждые сто дней выходить и рассказывать о проделанной работе. Я - не классический политик, популизмом заниматься не буду. Если что-то не получится, то скажу".

Второй вопрос - просьба прокомментировать слухи о его отставке.

"На разных этапах такие слухи есть. Я ориентируюсь, когда появляется муссирование таких слухов. От этих политических интриг не избавлена никакая часть света. Я спокойно отношусь к слухам. У нас сегодня с большинством членом команды есть конструктив и уверенность в том, что мы делаем. Работа правительства сбалансирована, министры на своих местах. Главное, чтобы это было не умышленные вещи, когда ты специально что-то делаешь во вред своей стране", - сказал Шмыгаль.

Пресс-конференция Шмыгаля по итогам 100 дней работы. Брифинг 11 июня 2020 года: