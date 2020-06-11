В США участники антирасистских демонстраций расправились с несколькими памятниками первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. В нескольких американских городах статуи был осквернены либо вовсе снесены. Протестанты отрубили голову каменному Колумбу Бостоне, утопили памятник в озере в Ричмонде (Вирджиния), облили статую красной краской в Майами и сбросили изваяние с постамента в Сент-Поле (Миннесота), передает Fox News.

Members of the American Indian Movement are preparing to tear down the statue of Christopher Columbus at the Minnesota State capitol pic.twitter.com/8vLdELlxqG — Max Nesterak (@maxnesterak) June 10, 2020

Протестующие в Ричмонде сначала попытались поджечь монумент, установленный в парке Byrd, затем обхватили его веревками и сбросили его с пьедестала. Они заявили, что Колумб является лицом геноцида, и в конце концов утопили монумент в озере.

Стоит отметить, что в то время полиции в парке не было, правоохранители наблюдали над расправой над памятником с полицейского вертолета.

Напомним, во всем мире на фоне протестов осквернению подвергаются и памятники другим историческим личностям. Например, в Брюсселе антирасистскими лозунгами разрисовали статую короля Леопольда II, которому вспомнили жесткую колониальную политику в Африке.

Также мы сообщали, что в США во время "черного майдана" массово рушат памятники конфедератам, один из них при падении ранил вандала.