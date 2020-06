В США участники антирасистских демонстраций расправились с несколькими памятниками первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. В нескольких американских городах статуи был осквернены либо вовсе снесены. Протестанты отрубили голову каменному Колумбу Бостоне, утопили памятник в озере в Ричмонде (Вирджиния), облили статую красной краской в Майами и сбросили изваяние с постамента в Сент-Поле (Миннесота), передает Fox News.

Members of the American Indian Movement are preparing to tear down the statue of Christopher Columbus at the Minnesota State capitol pic.twitter.com/8vLdELlxqG