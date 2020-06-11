На заседании Комитета парламента по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики в четверг министр финансов Сергей Марченко представил программу налоговых реформ. Они являются одним из условий дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Согласно плану, с 2021 года предлагается ввести "нулевую декларацию" - механизм легализации доходов, позволяющий в определенный период задекларировать все доходы, полученные до установленной даты, и уплатить с них налог. Такой механизм хотят ввести для усиления контроля за соответствием размера расходов доходам.

Также Минфин вернулся к идее ликвидации налоговой милиции и создания вместо нее Службы финансовых расследований.

Кроме того, ведомство предлагает до 2022 года сэкономить расходы до 1,3 млрд грн путем совершенствования системы предоставления льгот и помощи гражданам.

Еще одна новация - усовершенствование механизма формульного распределения расходов бюджета на высшее образование. После реформы государственное финансирование будут получать только определенные вузы.

Программа Минфина предусматривает внедрение до 2021 года единой формы налоговой отчетности по НДФЛ и ЕСВ, автоматического возврата налоговых переплат налогоплательщикам без их заявления, списания пени, штрафов и долгов, которые считаются безнадежными, и реструктуризацию остатка налогового долга.

В рамках обязательств перед МВФ предлагается с 1 января 2021 года перезапустить работу Госналоговой службы и Государственной миграционной службы как единых юридических лиц.

Среди других нововведений - электронный аудит налогоплательщиков, электронная акцизная марка и автоматическое оформление экспорта. Последнее позволит оформлять до 500 деклараций ежедневно без участия таможенника. Проект будет запущен до конца 2020 года.

Ранее "Страна" приводила интервью с экс-министром финансов Игорем Уманским по поводу кабальных условия кредитования МВФ.

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