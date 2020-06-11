31-летняя уроженка города Лубны Полтавской области Мила Кузнецова, известная за выдающийся бюст 13-го размера, готовится дебютировать в смешанных единоборствах (ММА). Первый ее турнир состоится в сентябре в Таиланде и украинка ждет, когда откроется воздушное сообщение, чтобы улететь и начать готовиться к бою.

По словам Кузнецовой, она будет заниматься под руководством известного бойца ММА Аскара Можарова, которого называют украинским Макгрегором за стиль боя. Сейчас организаторы ищут для первого показательного боя Милы подходящую соперницу с такими же параметрами, а гонорары участницам обещают заплатить в криптовалюте

"Страна" собрала все, что известно про украинку с выдающимся бюстом и ее увлечении спортом.

Параметры Милы Кузнецовой. При росте 173 см объемы груди, талии и бедер такие: 126-86-116 см.

В Киеве Мила получила экономическое и юридическое образование, работает помощником юриста и признается, что избытка внимания от мужского пола у нее нет, поэтому с замужеством не спешит.

В прошлом году Кузнецова участвовала в конкурсе моделей Miss Universe Plus Size и высказывала намерения заняться боксом. В беседе с журналистами она признавалась, что ей подходят не все виды спорта из-за пышного бюста.

По словам Милы, она любит кататься на велосипеде и плавать, но вычеркнула для себя волейбол. Она признавалась, что из-за большой груди спина начинает болеть, если долго стоять.

Кстати, максимальный рекорд велопрогулки Милы - 115 км за день. "Сделайте хотя бы раз то, что, по словам окружающих, вам не по плечу. После этого вы уже никогда не будете обращать внимание на их правила и ограничения", - подписала этот снимок девушка.

Среди увлечений Милы - рафтинг, прогулки на лошадях и другие виды спорта, где не требуется бегать или прыгать.

Мила признается, что никогда не испытывала комплексы по поводу своей фигуры или внешности. К тому же, по ее мнению, сейчас такое время, когда люди с обычной внешностью и жизнью никому не интересны.

Мила уверяет, что никогда не была худышкой и на диетах не сидела.

В Instagram у Милы Кузнецовой больше полумиллиона подписчиков, многие из которых следят за жизнью девушки из-за ее фигуры.

Звезда Инстаграма рассказывала, что в детстве была скромным и стеснительным ребенком, скрывала формы за объемными кофтами и футболками, а теперь предпочитает яркие платья и облегающие костюмы.

Вот так выглядит обычная прогулка Милы по Андреевскому спуску.

А вот Мила поздравляет любимый город с днем рождения, лакомясь киевской перепичкой на Крещатике.

По словам Милы, она очень романтичный человек и у нее есть парень, с которым она встречается. Но на публику свои отношения она не выставляет, говоря о том, что для Instagram лучше иметь незамужний статус.

Помимо моделинга и шопинга, Мила увлекается моржеванием и говорит, что купание в проруби делает кожу бархатистой.

Некоторые подписчики сравнивают Милу с Анной Семенович и донимают ее вопросами о том, сколько она съела капусты. На это Мила отвечает с иронией, что "съела 2 тонны капусты". Конечно, встречаются и более обидные комментарии, но на внимание хейтеров Мила старается не обращать внимания.

У Милы Кузнецовой много фотосессий в нижнем белье, а вот экспериментировать с ню-фотографиями она не решается. "Как-то стыдно сниматься голой, чтоб меня рассматривали. Пока не хочу", - говорит она в интервью журналистам.