Мила Кузнецова. Фото из Инстаграма
Мила Кузнецова. Фото из Инстаграма

31-летняя уроженка города Лубны Полтавской области Мила Кузнецова, известная за выдающийся бюст 13-го размера, готовится дебютировать в смешанных единоборствах (ММА). Первый ее турнир состоится в сентябре в Таиланде и украинка ждет, когда откроется воздушное сообщение, чтобы улететь и начать готовиться к бою. 

По словам Кузнецовой, она будет заниматься под руководством известного бойца ММА Аскара Можарова, которого называют украинским Макгрегором за стиль боя. Сейчас организаторы ищут для первого показательного боя Милы подходящую соперницу с такими же параметрами, а гонорары участницам обещают заплатить в криптовалюте 

"Страна" собрала все, что известно про украинку с выдающимся бюстом и ее увлечении спортом. 

Параметры Милы Кузнецовой. При росте 173 см объемы груди, талии и бедер такие: 126-86-116 см. 

В Киеве Мила получила экономическое и юридическое образование, работает помощником юриста и признается, что избытка внимания от мужского пола у нее нет, поэтому с замужеством не спешит.

Мила Кузнецова

В прошлом году Кузнецова участвовала в конкурсе моделей Miss Universe Plus Size и высказывала намерения заняться боксом. В беседе с журналистами она признавалась, что ей подходят не все виды спорта из-за пышного бюста.

По словам Милы, она любит кататься на велосипеде и плавать, но вычеркнула для себя волейбол. Она признавалась, что из-за большой груди спина начинает болеть, если долго стоять. 

Кстати, максимальный рекорд велопрогулки Милы - 115 км за день. "Сделайте хотя бы раз то, что, по словам окружающих, вам не по плечу. После этого вы уже никогда не будете обращать внимание на их правила и ограничения", - подписала этот снимок девушка.

Мила Кузнецова

Среди увлечений Милы - рафтинг, прогулки на лошадях и другие виды спорта, где не требуется бегать или прыгать. 

Мила Кузнецова занимается рафтингом

Мила Кузнецова верхом на лошаде

Мила признается, что никогда не испытывала комплексы по поводу своей фигуры или внешности. К тому же, по ее мнению, сейчас такое время, когда люди с обычной внешностью и жизнью никому не интересны. 

Мила Кузнецова собирается лететь в Таиланд

Мила уверяет, что никогда не была худышкой и на диетах не сидела.

Мила Кузнецова не сидит на диетах

Мила Кузнецова, украинка с 13-м размером груди

В Instagram у Милы Кузнецовой больше полумиллиона подписчиков, многие из которых следят за жизнью девушки из-за ее фигуры.

Мила Кузнецова

Звезда Инстаграма рассказывала, что в детстве была скромным и стеснительным ребенком, скрывала формы за объемными кофтами и футболками, а теперь предпочитает яркие платья и облегающие костюмы.

Вот так выглядит обычная прогулка Милы по Андреевскому спуску. 

Мила Кузнецова в Киеве

А вот Мила поздравляет любимый город с днем рождения, лакомясь киевской перепичкой на Крещатике.

Мила Кузнецова ест перепичку

По словам Милы, она очень романтичный человек и у нее есть парень, с которым она встречается. Но на публику свои отношения она не выставляет, говоря о том, что для Instagram лучше иметь незамужний статус.

Помимо моделинга и шопинга, Мила увлекается моржеванием и говорит, что купание в проруби делает кожу бархатистой. 

Мила Кузнецова моржует

Мила Кузнецова

Мила Кузнецова

Мила Кузнецова

Некоторые подписчики сравнивают Милу с Анной Семенович и донимают ее вопросами о том, сколько она съела капусты. На это Мила отвечает с иронией, что "съела 2 тонны капусты". Конечно, встречаются и более обидные комментарии, но на внимание хейтеров Мила старается не обращать внимания. 

обнаженные фото Милы Кузнецовой

У Милы Кузнецовой много фотосессий в нижнем белье, а вот экспериментировать с ню-фотографиями она не решается. "Как-то стыдно сниматься голой, чтоб меня рассматривали. Пока не хочу", - говорит она в интервью журналистам. 

Мила Кузнецова

Мила Кузнецова

Мила Кузнецова

Мила Кузнецова

Мила Кузнецова

Мила Кузнецова

Мила Кузнецова

Мила Кузнецова

Мила Кузнецова

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