В четверг, 11 июня, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук сложил мандат нардепа. Он сделал это уже второй раз: первый был еще в 2008 году.

"Страна" опросила представителей шоу-бизнеса о том, как им такая новость и сможет ли Вакарчук вернуться на большую сцену.

Владимир Бебешко, музыкальный продюсер:

"Артистам не стоит идти в политику, в парламенте должны работать профессионалы: академики, ученые, юристы. Вернется ли Вакарчук в творчество? Понятия не имею. Быть на пике популярности очень сложно, тем более после второго захода в политику… Какие он преследовал цели - хрен его знает. Толку от его политики никакого не было и не будет. Фанатам пофиг, они не разбираются, они его любят. Фанатам до задницы политика. Думаю, третий раз в политику Вакарчук не пойдет. Никто этого не хочет, и я ему не желаю".

Владимир Бебешко. Фото: Facebook продюсера

Дмитрий Коляденко, певец, танцовщик, шоумен, телеведущий:

"Я бы в политику не пошел однозначно, потому что, если ты - артист, то нужно заниматься профессией. Хотя наш президент пошел, и у него, мне кажется, получается. У меня бы точно не вышло, потому что я себя знаю. Я как-то пробовал делать маленький бизнес и ничего не получилось, поэтому я решил, что буду артистом, петь и радовать людей.

Вакарчук поступает правильно. Если у него не получилось в политике, он хочет петь и вернуться на сцену, пусть возвращается. Нельзя его ругать. Он попробовал, у него не получилось. Слава богу, что он это бросает и уходит, а если бы он сидел и портил всем нервы, - коллегам, избирателям, - было бы ужасно. Любовь людей непостоянна, но у него много фанатов, поэтому не думаю, что он настолько испортил себе имя в политике. Наверное, он уйдет и будет радовать нас своими песнями. В третий раз он в политику не придет, однозначно. Все что не делается, все к лучшему, и не нужно парить мозги избирателям. Ни пуха ни пера. С богом!"

Дмитрий Коляденко. Фото: Facebook шоумена

Игорь Лихута, продюсер:

"Каждый человек сам играет свою судьбу. И сам принимает решение. Только со временем становится ясно, правильно он поступил или нет. Есть догма: лучше всего учиться на чужих ошибках. Но, к сожалению, на чужих ошибках никто никогда не учился и не будет. Что касается Вакарчука, сложно судить о нем и его поступках - фронтмен популярной группы, которую любят миллионы людей, не только в Украине. Он, наверно, будет ездить, гастролировать, в этом его основное предназначение, как артиста.

Каким-то образом осуждать или поддерживать его решение, не имею права, да и желания нет, если честно. Мне сложно говорить о любви публики. Думаю, Вакарчук соберет еще не один концерт. Дело в том, что артиста любят все: и правые, и левые, верхние и нижние, а, когда он идет в политику, то тем самым отсекает часть поклонников, но время покажет. Всем желаю мира, полных залов, стадионов и хороших песен".

Игорь Лихута. Фото: Facebook продюсера

Андрей Данилко, артист, продюсер:

"Я не знаю, зачем Вакарчук вообще пошел в политику. Тем более, у него уже был политический опыт. Я не судья, а он - взрослый человек, однако меня всегда удивляло, зачем человек, который собирает стадионы, пишет музыку, идет в сферу, где он ничего не сделает. Есть три типа людей, которые идут в политику: наивные, дураки, либо люди, думающие о больших деньгах. Хотелось бы верить, что Вакарчук, создавая партию, был просто наивным человеком.

Не знаю, примут ли его обратно фанаты. У меня был такой "припадок" после Евровидения-2007 (Верка Сердючка заняла второе место с песней "Dancing Lasha Tumbai" - Ред.). Мы были на волне, думали о дальнейшем развитии. Нам предлагали идти в политику, предлагали огромные суммы, но я вовремя понял, что это территория, где несмешно. За пару часов мы отказались от регистрации в качестве кандидата в депутаты - я никому ничего не обещал. И сейчас я безумно счастлив, что отказался. Жаль, что Славик пошел в политику. Пойдет ли он в политику в третий раз? Сложно сказать, но человек, который сделал это дважды, может сделать это и третий раз".

Андрей Данилко. Фото: Facebook/ Verka Serduchka.ART

Напомним, вместо Вакарчука в Раду зайдет жена первого министра обороны при Зеленском Алина Свидерская.

Также мы писали о том, что говорят в украинских соцсетях об уходе Вакарчука из Рады.