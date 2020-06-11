За три года безвизового режима граждане Украины совершили 49 млн поездок на территорию Европейского Союза.

Об этом в четверг, 11 июня, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы в Facebook.

"Сегодня ровно три года, как граждане Украины с биометрическими паспортами получили возможность безвизовых поездок в страны Европейского Союза (кроме Ирландии), а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, которые входят в Шенгенскую зону, но не являются членами ЕС", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что процесс пересечения госграницы для украинцев стал значительно проще и комфортнее, так как для безвизовой поездки кроме документа необходимо иметь только медицинскую страховку, обратные билеты и при необходимости подтвердить место проживания в европейской стране и наличие определенной суммы средств.

Также сообщается, что с начала действия безвизового режима (с 11 июня 2017 года) украинцы в целом провели почти 49 млн поездок в страны ЕС как по биометрическим так и не биометрическим документам.

По информации ведомства, больше всего украинцы пересекают границы с Польшей, затем по популярности идет Венгрия и Румыния, и несколько меньше Словакия.

Также украинцы все чаще пользуются авиационным сообщение, тогда как морское сообщение является наименее популярным. При этом пассажиропоток украинцев в страны ЕС растет ежегодно.

В частности в 2018 году количество поездок было на уровне 17,5 млн, а в прошлом году они составляли - 18,65 млн. Первые месяцы 2020 года также не стали исключением, однако дальше на ситуацию повлияла эпидемия заболевания коронавирусной инфекцией, из-за чего большинство стран ограничили въезд, а регулярное международное авиационное сообщение приостановилось.

По данным анализа, в первые два месяца текущего года украинцы в страны ЕС последовали 3 млн раз, а за аналогичный период 2019 - 2,3 млн.

"Отдельно отметим, что хотя в настоящее время из общей статистику не выделяются граждане, пересекающие границу, используя биометрические паспорта, однако предыдущие годы свидетельствуют о росте количества таких путешественников. В частности, за второй год безвиза количество украинцев, которые предпочли безвизовые поездки (исключительно по биометрическим паспортам), выросло в 4,2 раза по сравнению с первым годом", - говорится в сообщении.

Кроме того, в 2019-2020 годах перечень популярных для посещения стран ЕС украинцы значительно расширили. Если в 2017 году наибольшим спросом пользовались такие страны как Италия, Германия, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия, то дальше этот список пополнился еще и Австрией, Грецией, Испанией, Италией и Чехией.

Напомним, глава МИД Кулеба рассказал, что будет с безвизом для украинцев после пандемии.

Также мы писали, что у Зеленского ничего не слышали о намерениях ЕС отменить безвиз для украинцев.