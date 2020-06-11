В Киеве ночь со среды на четверг, 11 июня, была самой теплой за последние 140 лет. Температура воздуха не опускалась ниже +20,6 градусов.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Запоздалое метеорологическое лето на шестой день в столице отметилось двумя температурными рекордами", - сказано в сообщении.

Так, 10 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла +26,3 градуса, это на 0,3 градуса выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня в 1885 году или 135-летней давности.

А ночь с 10 на 11 июня в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет, температура не опустилась ниже +20,6 градусов. Прошлогоднее предыдущее рекордное значение составляло +20,2 градуса, это на 0,4 градуса меньше.

Впрочем, столица стала не единственным местом, где 10 июня были побиты температурные рекорды. Так, в Херсонской области эта среда выдалось самым жарким с 1946 года днем, сообщает Херсонский областной центр гидрометеорологии.

"По данным агрометеорологической станции Херсон, за период наблюдений с 1946 по 2020 годы 10 июня 2020 был зафиксирован абсолютный максимум температуры воздуха 37,0 градусов", - сказано в сообщении.

Кроме того, был побит рекорд среднесуточной температуры воздуха - вчера она составляла +27,3 градусов, а ранее, в 2009 году, она достигла +26,8.

Напомним, метеорологическое лето в Украине началось совсем недавно, 5 июня.

Также мы писали, что весна в Киеве была на 1,4 градуса теплее нормы.