Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского, посвященная первой годовщине его пребывания у власти, обошлась в более чем 300 тысяч гривен.

Об этом со ссылкой на ответ Государственного управления делами на информационный запрос сообщает УНН, в четверг, 11 июня.

Так, в общую сумму расходов 307 185 гривен вошли организация хозяйственного обслуживания встречи, то есть кофе-брейк, а также услуги по тематическому оформлению места проведения (Мариинского парка - Ред.) и на установление там подиумов.

"Деньги расходовались на техническое обеспечение: использование приемной, записывающей аппаратуры, воспроизведение звука и изображения, а также профессионального освещения и видеоаппаратуры", - говорится от ответе на запрос.

Напомним, 20 мая состоялась первая итоговая пресс-конференция президента Владимира Зеленского. Она прошла во дворе Мариинского дворца, стулья для журналистов были расставлены с соблюдением дистанции. Всего она длилась три часа, на ней присутствовали около 70 журналистов.

"Страна" вела онлайн-трансляцию происходящего. Как прошла пресс-конференция на год президентства Зеленского можно почитать здесь.