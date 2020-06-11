Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что нетолерантно относится к призывам к расправе над журналистами и в этой ситуации всегда будет на стороне сотрудников СМИ. Таким образом глава правительства отреагировал на вопрос о сегодняшних призывах со стороны радикалов плевать в лицо журналистам "Страны" и телеканалов ZIK, 112 и Newsone.

"Относительно свободны слова и защиты журналистов - это наша демократическая ценность, которую мы добыли кровью. С нашей стороны что сможем - будет поддерживать. Если есть такие угрозы и оскробления, я отношусь нетолерантно и всегда буду на вашей стороне. Сотрудники полиции находятся на митинге с точки зрения общественного порядка. Его они должны защищать", - заявил Шмыгаль.

Напомним, призывы к унижению журналистов сегодня прозвучали под зданием СБУ со стороны группы поддержки радикала Сергея Стерненко, которому вручили подозрение в умышленном убийстве человека.

Также мы сообщали, что подозреваемого в убийстве Стерненко хотят отправить под круглосуточный домашний арест.