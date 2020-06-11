Центральная избирательная комиссия 11 июня признала избранным народным депутатом от "Слуги народа" Дениса Маслова, который в Раде займет место Александра Ткаченко, назначенного на пост министра культуры.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Так, уточняется, что Верховная Рада своим постановлением досрочно прекратила полномочия народного депутата Александра Ткаченко в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.

"Поэтому Комиссия признала избранным народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе Маслова Дениса Вячеславовича, 1983 года рождения, образование высшее, директора ООО "Авин Трейд", проживающего в Днепре, члена политической партии "Слуга народа", включенного в ее избирательный списке под № 138", - сообщают в ЦИК.

Отметим, что Маслов раньше работал судьей Днепровского районного суда города Камчатское Днепропетровской области. Также занимал руководящие должности в юридических компаниях.

Напомним, 4 июня нардепы утвердили Александра Ткаченко на посту министра культуры.

Также мы писали, что ЦИК назначила выборы по округу погибшего нардепа Давиденко в Черниговской области на 25 октября.