Сегодня СБУ вручила подозрение Сергею Стерненко - праворадикалу, который два года назад убил человека в Одессе.

Фабулу этого убийства "Страна" неоднократно расписывала. С ней можно ознакомиться в нашем материале "Пока еще свободный радикал".

Дело Стерненко стало для власти тестом на преобразования в стране. Решится ли Зеленский прекратить беспредел радикалов, начатый при Порошенко?

Однако подвижки по этому очевидному для всех убийству начались только через год после того, как Зе стал президентом. Хотя весь фактаж был известен уже на момент его избрания.

То есть по какой-то причине у Зеленского позволяли Стерненко гулять на свободе - и только сейчас вспомнили о доказательствах его вины, о которых "Страна" и юристы говорят уже третий год.

И пока неизвестно, закончится ли это дело реальным приговором и тюрьмой.

"Страна" ответила на пять главных вопросов о "пидозре" Стерненко.

1. В чем подозревают Сергея Стерненко?

Радикалу инкриминируют две статьи уголовного кодекса - умышленное убийство (115-я, часть 1) и незаконное ношение холодного оружия (263-я, часть 2).

Максимальная санкция здесь - 15 лет лишения свободы.

СБУ аргументировала, почему убийство именно умышленное, а не вызванное потребностями самообороны (как утверждает сам Стерненко):

Стерненко бежал за погибшим впоследствии Иваном Кузнецовым сто метров - то есть догонял. Что не подпадает под самооборону. Догнав, ударил его собственным ножом прямо в сердце. То есть удар был нанесен намеренно и с точным расчетом. Если Стерненко ранил Кузнецова в сердце в начале драки (как утверждает радикал), то Иван не смог бы пробежать расстояние в сто метров. Рану себе Стерненко нанес самостоятельно. То есть ножом начал орудовать он, а не те, с кем он дрался.

Все эти аргументы уже два года публикует "Страна". Теперь их официально подтвердила СБУ. Подробное описание преступления в интерпретации ведомства можно прочитать в материале "Бежал за раненым Кузнецовым почти 100 метров". СБУ описала, как Стерненко убил человека в Одессе.

2. Почему подозрение вручала СБУ, а не полиция?

Казалось бы, подследственность 115-й статьи - убийство - принадлежит полиции. И копы в прошлом году пытались выписать подозрение Стерненко.

Однако генпрокурор Руслан Рябошапка проект подозрения не подписал. Отправив это дело в СБУ.

Точно такой же кульбит власть провернула при президенте Порошенко. Таким образом радикала выводили из-под ответственности.

И при Луценко, и при Рябошапке основание было одинаковым: дескать на Стерненко напали. При этом были нападения и на других "активистов", за которыми могла стоять какая-то единая сила. Что и расследовала СБУ. Которая в итоге объявила Стерненко подозрение.

Правда, далеко не сразу.

3. Почему "пидозру" вручили через два года после убийства?

Власть Порошенко, крышевавшая националистов, откровенно выводила Стерненко из-под удара. После передачи его дела в СБУ, ведомство Грицака ничего не расследовало, и радикал, зарезавший человека, год находился на свободе в статусе обычного свидетеля.

После ухода Порошенко с поста президента дело усилиями юриста Андрея Портнова через суд вернули в полицию. Которая уже через несколько месяцев подготовила проект подозрения, отвергнутый, как уже говорилось, Рябошапкой, который вновь передал дело в СБУ.

Но Рябошапку весной сняли с должности. А новый генпрокурор Ирина Венедиктова пообещала, что Стерненко получит подозрение в любом случае.

Однако было видно, что на Банковой опасаются трогать националиста - это могло вызвать протесты других радикалов и уже вызывало неудовольствие посольства США.

Поэтому начались разговоры о новых экспертизах, а в мае подозрение вдруг объявили... убитому Стерненко человеку. То есть Ивану Кузнецову, который, по версии СБУ, напал на Сергея. А самого националиста признали потерпевшим.

Понятно было, что власть готовит почву для того, чтобы смягчить итоговое подозрение самому Стерненко. Что и произошло. Из текста сегодняшней "пидозры", если сравнить его с вариантом, подготовленным полицией в прошлом году, исчезло кое-что важное.

Если по версии МВД Стерненко первым атаковал проходивших мимо Исайкула и Кузнецова, то СБУ говорит, что жертвой нападения хулиганов стал радикал. И, лишь войдя в раж во время драки, он умышленно зарезал одного из нападавших.

В суде такая трактовка может вполне сойти за смягчающее обстоятельство. Но тогда зачем было одной рукой выписывать подозрение в тяжком преступлении, а второй - закладывать предпосылки для более мягкого приговора?

Подозрение могли выписать для того, чтобы создать у электората Зеленского видимость борьбы с радикалами. У президентской партии снижается рейтинг, а на носу - местные выборы. Пока дело дойдет до суда - они уже могут состояться. Поэтому пока нет уверенности в том, что подозрение Стерненко обернется для него обвинительным приговором суда и реальным сроком.

4. Сможет ли Стерненко уйти от ответственности?

Судя по всему, настоящего желания "закрыть" Стерненко у власти нет - иначе бы это сделали еще осенью, когда было готово подозрение от МВД.

Мы видим, что новое подозрение является лайт-версией предыдущего - с возможностью вынести более мягкий приговор. С учетом того, что СБУ сама же рисует Стерненко образ жертвы, на которую напали.

Впрочем, до суда дело нужно еще довести. Пройдя через протесты националистов и давление посольств. И в зависимости от их накала, а также политической целесообразности - уже тогда решать, что делать со Стерненко. Разваливать дело в суде, дать радикалу небольшой срок или сажать на полную катушку.

Пока виден курс на либеральное обхождение с "активистом". Ему вручили ходатайство о домашнем аресте. Хотя по таким тяжким статьям, как у Стерненко, рядовые украинцы сидят в СИЗО.

Юрист Андрей Портнов, который в свое время реанимировал расследование по Стерненко, считает, что подозрение от СБУ выводит радикала из-под ответственности. И намерен его обжаловать.

"Мы считаем, что убийство было совершено с особой жесткостью и рядом других признаков. Наши юридические усилия будут направлены на изменения, предусматривающее наказание в виде пожизненного лишения свободы, а не до пятнадцати лет, как это предлагает следствие", - написал Портнов у себя в Telegram.

5. Это уже посадки радикалов или еще нет?

Пока сложно сказать, пойдут ли усилия по Стерненко дальше предвыборной кампании Зеленского.

С одной стороны вчера подозрение получил Петр Порошенко, которого поддерживает часть радикалов. Правда, с ними его статья никак не связана. Экс-президента преследуют по "делу Семочко", которое пока выглядит как способ слить остальные - куда более серьезные - производства против Порошенко.

Но тенденция раздавать "пидозры" тем, кого многие давно требуют посадить - налицо. Что связано скорее всего, повторимся, с наступающими выборами.

С другой стороны, системно радикалов никто не преследует. Они по-прежнему вольготно чувствуют себя на улице и даже избивают людей, которых взял на работу Зеленский - речь о нападении в центре Киева на Сергея Сивохо.

При этом очевидно, что самому Зе националисты мешают. Они постоянно приходят под окна его Офиса и кричат о зраде, угрожают новым Майданом. С ними же активно работает и Петр Порошенко.

Поэтому не исключено, что "кейс" Стерненко будет проверочным - и в зависимости от того, насколько рьяно будут его защищать на Западе и внутри страны, власть и будет выстраивать свою дальнейшую стратегию.